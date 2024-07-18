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娛樂 日韓

K-Pop最漂亮偶像！周子瑜獨登知名雜誌 10秒影片大秀「精緻臉蛋」

周子瑜終於獨自登上雜誌封面。（翻攝自Instagram@bazaarindonesia）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團TWICE中，每位成員都接下許多代言，或是個人發展順遂，而台灣成員周子瑜終於沒有被韓國人冷落！此次她登上知名雜誌《Harper’s BAZAAR》，10秒影片大秀精緻臉蛋，電暈全網瘋狂重播。

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周子瑜美貌電暈眾人。（翻攝自Instagram@bazaarindonesia）

周子瑜登上《Harper’s BAZAAR》印尼版的官方IG版面，可見僅有短短10秒鐘的Solo影片，周子瑜完美展現出自己精緻甜美臉蛋，即便影片不長，仍讓網友們瘋狂重播。

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周子瑜的10秒影片讓粉絲瘋狂重播。（翻攝自Instagram@bazaarindonesia）

網友們看見周子瑜的影片，紛紛留言狂讚：「我的天，有夠精緻美！」、「子瑜很適合成為品牌大使！」、「真的是K-Pop中最漂亮的偶像了……」、「子瑜真的是我們的女王啊！！」

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