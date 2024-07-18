川普要收防禦費 被酸台灣不是一直在付嗎？

美國前總統川普遇刺前接受專訪，批評台灣搶走所有晶片生意，他認為台灣應支付美國防衛台灣的費用。圖為川普16日出席共和黨全國黨代表大會。（美聯社）

〔記者林南谷／台北報導〕美國前總統川普確定代表共和黨再次挑戰白宮，針對美國是否會在中國入侵時保衛台灣提問，川普上個月25日接受「彭博商業週刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時表示，台灣搶走所有晶片生意，美國宛如保險公司，卻一無所獲，因此台灣必須支付美國防衛台灣的費用。

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對此，知名作家苦苓直嗆川普到底在講啥？更直接在臉書發文公開對槓川普，苦苓說：「我們花那麼多錢跟美國買那麼多又貴又舊又不實用的武器，不就是一直在付保護費嗎？還沒說你們交貨一直遲到、收錢可沒有晚一分鐘。」

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苦苓最後提醒川普：「偉大的美國，最好不要賴帳！」

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而彭博在這篇16日發佈的專訪中指出，儘管美國跨黨派普遍支持台灣，但川普對於保護台灣抵禦中國入侵的想法態度冷淡。川普說：「我的意思是，我們有多麼愚蠢？他們搶走我們幾乎所有晶片生意，他們超有錢的，我認為我們跟保單沒什麼兩樣，我們為什麼要這麼做？」

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川普在訪問中表示，他很瞭解台灣人民，也很尊敬他們，但「他們幾乎搶走我們全部的晶片生意，……現在我們給他們數10億美元，在我們國家製造新的晶片，然後他們……把它帶回他們的國家」，認為台灣什麼都沒有給美國。

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