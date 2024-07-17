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娛樂 最新消息

「台版三上悠亞」林莎比基尼掉出豪乳！「2片布包不住」辣暈網

林莎日前現身S2O潑水音樂節。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕30歲女星林莎擁有甜美臉蛋和火辣身材，被網友喻為「台版三上悠亞」，她的閨蜜元元更是有著E奶傲人身材，近日兩人現身S2O潑水音樂節，身穿同款比基尼辣炸豐滿上圍，讓粉絲們鼻血直流。

林莎（左）、元元身穿同款比基尼。（翻攝自IG）

林莎和元元日前現身S2O潑水音樂節，可見林莎上半身穿著黑色比基尼，下半身則搭配牛仔短裙，僅用2條線撐住雙峰，而擁有E奶的元元也是穿著同款紅色比基尼，傲人上圍幾乎快要掉出，兩片布無法完全包裹，兩人一黑一紅的搭配既時髦又性感。

林莎似乎玩得不亦樂乎，在文中開心寫下「好熱鬧啊～第一次來到S2O！慕名好幾年終於來玩啦！」，元元也留言回應「已噴鼻血⋯」，貼文發布至今超過5萬人朝聖按讚，網友們紛紛激動直喊，「林莎超級美」、「太辣了啦」、「太火辣了好好看」、「正到翻車！」

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