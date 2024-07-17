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歐洲影壇第一美女露背回眸成經典！國際大導神作首映獲幸運之神眷顧

《巴黎，德州》4K數位修復版日前在義大利博洛尼亞主廣場舉辦露天首映會。（甲上提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕國際大導文溫德斯的經典之作《巴黎，德州》迎接40週年，以全新4K數位修復版重現，在坎城影展首映後，接著大規模舉辦歐洲巡迴露天首映會，日前於義大利歷史悠久的博洛尼亞主廣場放映，吸引上千名觀眾朝聖，儘管天氣預報會下雨，最後直到電影結束都未下一滴，讓工作人員直呼受幸運之神眷顧。

該片集結演技渾然天成的男女主角哈利狄恩史丹頓與娜妲莎金斯基，以及超強幕後團隊，讓《巴黎，德州》當年一舉奪下坎城影展金棕櫚獎，片中女主角娜妲莎金斯基一頭俏麗金髮，穿著桃紅色露背毛衣回眸一望蔚為經典，受封1980年代「歐洲影壇第一美女」的她，一雙靈動卻無辜的大眼充滿魅惑，集清純與性感於一身，堪稱「純欲系」始祖。

娜妲莎金斯基在《巴黎，德州》穿著桃紅色露背毛衣回眸一望蔚為經典。（甲上提供）

而當時文溫德斯的第一助手，是後來執導《軍中禁戀》、《愛我還是愛他》等片獲獎無數的法國名導克萊兒德尼，回憶當年劇組團隊合作無間的情誼，文溫德斯直說：「哈利狄恩史丹頓是很出色的主演，娜妲莎金斯基迷人極了，他們都處於最佳狀態，讓我如有神助！」

文溫德斯也說有最得力的導演助手克萊兒德尼，「我們都自由如鳥，在無人干預下拍出這部電影，成就了《巴黎，德州》，1984年贏得坎城影展金棕櫚獎，如今40年後希望你們許多人會重看，也希望許多人會首次觀看。」《巴黎，德州》將在7月26日全台上映4K數位修復紀念版，台灣將是亞洲第一個上映的地區，上映首週購票乙張即可獲得「40週年4K修復版」A3紀念海報乙份，送完為止。

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