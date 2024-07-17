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娛樂 最新消息

伍佰騎檔車穿梭愛的城市 自爆接演全因「只有獨角戲！」

伍佰在《愛情城事》變身機車派報員穿梭城市，直呼「夢寐以求！」。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由曾寶儀監製的電影《愛情城事》，號召來自各地的多位新銳創作者一同執導，還有眾星雲集的演員陣容齊聚飆戲，共譜10段藏身於城市巷弄裡關於「愛」的故事，久沒參與戲劇演出的伍佰透露，他一看到《愛情城事》的劇本就覺得太有趣一定要演，原因竟是因為「只有獨角戲！」

該片集合首度執導的李心潔，還有張吉安、黃綺琳、許承傑、劉權慧、巴沃邱寧多傑、殷振豪、哈希德阿米、黃婕妤、謝沛如，分別執導10段跨越種族與性別的都市情緣，並由伍佰飾演的派報員騎著打檔車，在魔幻的天空顏色倒映下，遇見了包括李心潔、郭書瑤、鄧麗欣、蔡振南、鄭秀文、劉冠廷等人，從中感受到「愛」的強大。

伍佰透露一看到《愛情城事》的劇本一定要演。（華映提供）

伍佰透露，久沒演出戲劇的他一看到《愛情城事》的劇本就覺得一定要接演，原因竟是：「我只有獨角戲！」他笑稱，他一直很想挑戰這種沒有對手戲的演出，《愛情城事》完全是他夢寐以求的有趣劇本，可說是總算圓夢。今日發布的正式預告最後也以他所演唱的《不要放棄》歌詞收尾：「只要有愛，就會很強大！」悄悄透露了這首歌將會在《愛情城事》中扮演重要角色。

《愛情城事》將於8月30日在台上映，片商今驚喜宣布，首度在片中擔任導演、同時也參與張吉安執導故事的金馬影后李心潔，將於7月27日來台舉辦「電影搶先看暨影人座談」，現場觀眾除了可搶先提早觀賞到《愛情城事》，更可和李心潔近距離接觸，參與她和製作人馬君慈暢聊從演員晉升導演身分的心路轉變，活動詳情與說明事項請上官方粉絲團查詢。

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