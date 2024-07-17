施名帥扛主廚重任「女友突現身」 朱芷瑩驚曝：還沒嘗過

朱芷瑩（左）到場立即進廚房當男友施名帥的助手。（客家電視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕施名帥在《啊喔！最Kiang駐村小隊》節目中扛下料理長重責，在「夜來夜Kiang小酒館」活動面臨最棘手的難關，要為獅潭鄉親準備50人份的大餐，他與隊友洪都拉斯、温貞菱、高英軒從前幾日就商討菜單、分工、上市場採買，就為了要給獅潭鄉親一個難忘的夜生活。怎料執行當日照樣手忙腳亂，而在嘉義一收工就趕來幫忙的女友朱芷瑩，2人意外成了廚房內美好的風景。

金曲樂團吉那罐子到現場演唱。（客家電視提供）

朱芷瑩說當天剛好在嘉義工作，想說收工沒事就來探男友施名帥的班，因為知道他今天要出很多份餐，所以一到現場就捲起袖子幫忙。因為實境節目的關係，製作單位會為施名帥安排一系列的烹飪課程，他的烹飪手藝也越來越好，以為朱芷瑩會因此很有口福，卻意外得知她還沒嘗過男友準備的特色大餐，「我們平常會一起做菜，但都是偏簡單的菜色，我都是備料為主，會噴油的都交給他，但還沒吃過他特別做的節日大餐。」

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料理長施名帥扛50人份餐點的重任。（客家電視提供）

面對女友的期待和溫柔喊話，施名帥一旁搭腔：「有為她做過她最愛的甜點提拉米蘇啦！」朱芷瑩連忙為男友說話，「我們平常在家比較隨興吃，但一旦是工作他都是全力以赴。」朱芷瑩從嘉義趕到獅潭，就在廚房協助施名帥忙進忙出，感受到她對男友工作的支持。施名帥說：「我們在家裡就是這樣，做菜沒有分誰做什麼，她一定都會幫忙。」2人一搭一唱被隊長洪都拉斯虧：「這是在曬恩愛嗎？」

「夜來夜Kiang小酒館」活動成功。（客家電視提供）

忙了幾日的「夜來夜Kiang小酒館」，場地佈置燈光美氣氛佳，還有金曲樂團吉那罐子現場演出，駐村小隊成員們也展現即興表演，洪都拉斯、温貞菱現場高歌；高英軒和施名帥獻出冷笑話，整晚駐村小隊和鄉民溫馨互動。施名帥有感而發，「真的很感動，能夠把整個鄉聚在一塊。這種機會希望偶爾有。鄉長說這裡沒有夜生活，如果經營的好，我們就不走了！」獲得鄉民們熱烈掌聲。

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