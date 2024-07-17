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被封李燕接班人！ 「本土劇李毓芬」林萱瑜回應了

林萱瑜自認私下個性也很倔強，朋友看她快發作就會趕快拉住。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林萱瑜在三立八點檔《願望》中飾演陳冠霖的遺腹女，不少網友覺得她在台八的定位很像李燕接班人，林萱瑜笑說，可能是角色很類似，剛出道就時就有很多稱號，像小李毓芬等等，其實林萱瑜很害怕聽到被比較，因為怕對方會覺得不舒服，「把自己做好就好，被稱讚當然會開心，畢竟姐姐們都有她們厲害的地方，因為他們都是經過長時間努力定位過的。」

她劇中角色個性好強，卻遭主管華千涵百般刁難，甚至臉被潑咖啡，她坦言私下個性更倔強，連老公韓宜邦也在交往過程了解她這一面個性，還會說自己「被設計了」，她笑著解釋：「如果為了一個目的，我會慢慢引導他，直到某個點才發現自己陷進去了，所以會覺得我攻心計設計他。」

林萱瑜（右起）、游詩璟、羅巧倫、邱子芯在《願望》劇中是同事也是閨蜜「四葉草」。（三立提供）

戲裡林萱瑜一邊心疼媽媽廖苡喬的辛苦，嘴巴卻不會說好聽話安慰，她坦言現實生活中其實個性不會那麼衝，如果針對一件事情要開始反擊，一定是不顧一切，且經過深思熟慮，她笑說：「有時朋友覺得我要發作了，就會拉住我說不要啦，但我自己會覺得沒事，因為我已經想好了，而且不能後悔，後悔就漏氣了」。

說到戲裡被主管刁難，林萱瑜則稱工作上自己會有所收斂，若看得出有人有意見，「我是一個會盡量能避就避，也會評估一下自己是否多做了什麼，也許是搶鋒頭或是其他的。」盡量避免衝突，畢竟工作要天天見面。

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