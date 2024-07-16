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娛樂 日韓

19歲啦啦隊新女神李珠珢即將來台 網驚：YT總觀看破億

韓職起亞虎人氣啦啦隊女星李珠珢。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕富邦悍將將在7月27、28日於台北大巨蛋舉行「G！POP流行音樂節」，並邀請6名韓國職棒起亞虎啦啦隊女孩來台，其中最引人矚目的就是人氣爆棚的李珠珢，她不但擁有像AI生成一樣的完美顏值，YouTube頻道的觀看數更是破億，讓人大驚。

李珠珢被韓國球迷形容「美到像AI」。（翻攝自IG）

今年19歲的李珠珢，在韓國被網友形容「美到像AI」，身高170公分的她也擁有窈窕身材，因此在韓國啦啦隊當中被視為「超級新星」般的存在。除了高人氣、高顏值之外，李珠珢在YouTube出道才沒多久，就擁有破億觀看次數，最夯的是「三振舞」，台灣球迷到現場將有機會親眼見到原汁原味的「三振舞」。

李珠珢今年才19歲。（翻攝自IG）
除李珠珢，起亞虎啦啦隊包括隊長金韓拿和朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬等啦啦隊成員都會來台，將和富邦悍將的Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上大巨蛋的應援舞台。

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