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娛樂 最新消息

陳曉東小14歲嫩妻美成這樣！台灣宣布好消息 第三胎進度曝光

陳曉東演唱會記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕48歲的陳曉東與小他14歲的台灣嫩妻王妤嫻結婚10年，今天陳曉東舉辦「REFLECTION 心有獨鍾 30週年」演唱會記者會，愛妻全程相伴還負責直播，他笑稱老婆都會跟通告，生活被她「拿捏著」，但她也很享受，兩人為了演唱會一起運動、節食，一對女兒也陪著他排練，全家同心。

陳曉東演唱會記者會，陳曉東老婆。（記者胡舜翔攝）

陳曉東明年出道30週年，9月28日將首度在小巨蛋開唱，他透露歌單會加入多一點國語歌曲，兩個寶貝女兒也在訓練當中，「我練她們就練，到時候會同台、同框。」至於嘉賓部分他則還在醞釀中。

兩個女兒分別是十歲、九歲，才藝部分學了芭蕾舞、鋼琴、街舞等，他說自己並不是虎爸，希望她們培養興趣，並不強求成績表現，反而會心疼她們練太多，「去看她們拉筋，都擔心（腿）會不會拉斷啊，怕她們腳跳歪。」

陳曉東演唱會記者會。（記者胡舜翔攝）

女兒是否知道爸爸是偶像巨星？陳曉東笑說：「現在發現了，有比較熟悉爸爸工作的性質。」這次要上萬人舞台會不會害怕？他則說有事先幫女兒做心理建設，告訴她們：「害怕沒有用，越害怕越緊張，要保持輕鬆，台下的哥哥姊姊會很疼你們的。」

至於和老婆會不會想拚第三胎，他則說目前沒計畫，老婆生完兩胎後，身材也恢復了，因此兩人都保持著「自然就好」的心態不強求。

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