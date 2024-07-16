晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

霹靂史上首次大型售票演唱會10月登場 百位巨星發出武林令

霹靂盛典演唱會打造全新4D沉浸式舞台。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕霹靂迷注意！霹靂集結素還真、一頁書、葉小釵等百位巨星發出武林召集令，將於10月19、20日兩天在高行流音中心舉辦大型售票演唱會，並打造全新4D沉浸式舞台，絕對是霹靂迷必須朝聖的大型盛典。

霹靂國際多媒體董事長黃文章表示，「霹靂盛典」是霹靂36年來首度舉辦的大型售票演唱會，除了集結素還真、一頁書、葉小釵等百位霹靂巨星，加上布袋戲傳奇歌姫西卿、金曲歌王荒山等8位霹靂歌手，素還真更是史上首次以49種造型登台，致敬經典戰役LIVE現場重現，保證是全明星級的嘉年華文化科技體驗。

霹靂集結素還真、一頁書、葉小釵等百位巨星發出武林召集令，將於10月19、20日兩天在高行流音中心舉辦大型售票演唱會。（記者黃佳琳攝）

今日發布記者會上，荒山亮感性喊話，指自己的歌手生涯就是從霹靂開始，一首《英雄無名》讓他展露頭角受到廣大戲迷歡迎，霹靂36年來推出過4600多首歌曲，每首都是經典，這次演唱會中選出的表演歌曲，更是精選中的經典，絕對不容錯過。

除了霹靂巨星及歌手大集結外，此次在演唱會場外 ，還運用AI技術打造5G、AR、真人3D等各種創新技術的市集，讓戲迷能與霹靂偶像同框互動，盡情享受匯集影、音、體、食等各式文創精華的「霹靂盛典」；此次霹靂盛典演唱會將於27日中午12點在ibon開賣，票價從1800元至5600元，數量有限，錯過不知還要再等多久。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中