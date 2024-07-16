劉品言肉搏連晨翔被頂了！方志友甩尪演「銷魂體位」 楊銘威反應曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS最新原創劇集《舊金山美容院》，歷經127天頂著炎熱拍攝，上週順利殺青。劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威昨（16）出席殺青晚宴，聊起劇中激情戲，兩組人馬檯面上互別苗頭，劉品言自爆和連晨翔吻到濕身，直呼：「三個願望一次滿足。」章廣辰和方志友不甘示弱搬出「激情體位」，還爆背後竟是楊銘威技術指導！

連晨翔（左起）、方志友、劉品言、章廣辰和楊銘威齊聚《舊金山美容院》殺青宴。（TVBS提供）

為戲增肥21公斤的連晨翔，早前受訪胖到鮪魚肚凸出，時隔2個多月再次露面消風不少，羞認：「看得見腳指頭了。」他在劇中和章廣辰、賴東賢組成「約泡團」（泡湯），大讚兩人身材精壯完美，自己就負責在旁好好欣賞；他也不想浪費半年來增胖的肉，立志將贅肉練成肌肉，還被拱「練成馬東石」。

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劉品言（左）與連晨翔飾演青梅竹馬，從小吵到大。（TVBS提供）

同樣突破尺度的還有方志友，她劇中在「春酒店」上班，是入行以來拍電視劇穿最少的一次，被問有沒有向「媽媽桑」前輩劉品言討教技巧，劉品言豪氣表示不用教，「來兩遍就熟能生巧了。」這部戲也是方志友拿下金馬女配後第一部作品，她坦言開拍前小緊張，後來轉念一想「照原本去做就好不用刻意」才放鬆不少。

飾演青梅竹馬的劉品言與連晨翔劇中「三段式接吻」激情十足，兩人吻出滿身汗直呼：「很像上演全武行。」其中擁抱戲更讓劉品言難忘，「演這麼久第一次被男主角的肚子頂到！」好在她過去也曾交往有肚子的對象，對此還算熟悉，還笑嘲自己好肉慾。

方志友（左）與章廣辰有不少親密互動 笑稱要跟劉品言、連晨翔比拚。（TVBS提供）

章廣辰和方志友聽完後作勢不屑：「你們才3段，我們有18招。」笑曝兩人扛瓦斯、火車便當樣樣來，章廣辰還爆料私下請教楊銘威，只見方志友一臉被蒙在鼓裡，楊銘威驚慌澄清：「我才沒有！」而戲裡負責使壞的他，周旋於房思瑜和黑嘉嘉之間，引來眾人欽羨，他幽默地說：「這就是當演員的樂趣。」此外，挺過情傷一年的章廣辰，表示：「傷口結痂快好了。」透露私下會用社群追蹤韓國女生，很欣賞演員申惠善，目前新家裝潢完畢，「還在找女主人。」不過剛殺青的他想要先好好休息一個月再說。

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