現代韋小寶擁3女享齊人之福 港媒爆料疑有新歡

港星鄧兆尊同時與3位女友交往享齊人之福，被港媒封為「現代韋小寶」。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕5７歲港星鄧兆尊和3女友過著美滿生活，被港媒封為「現代韋小寶」，近期被爆疑似有新歡？！

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香港知名餐廳「水門雞飯」日前在臉書分享照片留言爆料：「鄧生，又有新歡呀！」曝光照片中，鄧兆尊在該店門前出沒，被一名身材豐腴的中年女子挽著手逛街，2人身穿白色上衣情侶裝，只不過鄧兆尊搭配牛仔褲，女子則穿黑色長褲。

他曾多次被拍到和女友們一起逛街。（香港星島日報）

照片流出後，引起不少網友熱議，笑說：「有風格夠穩重」、「惜吃典範」、「挑戰重量級」、「果然有眼光」、「鹹魚清菜，各有所愛」。

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外傳鄧兆尊對3女友的性愛生活，盡可能做到公平，在1周裡，他會陪每位女友2晚過夜，第7天就是私人時間，可選擇自己一人過。有趣的是，3女也覺得合理，因此同意鄧兆基安排，多年來4人相處融洽。

他最新遭爆被一名身材豐腴的中年女子挽著手逛街。（翻攝自臉書）

雖然同時擁有3女友，鄧兆尊卻不開心，坦言這不是多麼幸福的事，他解釋：「我只有極少自由，所以生活並不享受。」也因為生活沒有想像中的歡愉，他堅稱不會笨到結婚生子。

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