（影音）揭弊女神耳朵癢癢 王義川搞的鬼？！

王義川點名「馬郁雯是愛文+金黃」，讓揭弊女神一頭霧水。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨政策會執行長王義川在Youtube推「憨川去兜位」頻道，日前公開「憨川日常！王義川回台南採芒果秀1絕活」最新影片，爆笑的是，王義川竟公開點名揭弊女神、三立新聞台美女主播馬郁雯，讓本尊馬郁雯趕緊跳出來回應。

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馬郁雯15日回應被王義川點名，她好氣又好笑說：「什麼啦，網友突然跑來我臉書留言，指馬郁雯是愛文+金黃，我還一頭霧水。」最後得知是被王義川在Youtube頻道公開調侃後，馬郁雯才噴笑說：「芒果小教室也有我的事。」

李正皓（左起）、馬郁雯、王偊菁和王義川日前相約打保齡球。（翻攝自馬郁雯臉書）

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原來，王義川到台南採芒果，竟在受訪影片中點名馬郁雯，只見王義川對著鏡頭說：「原來馬郁雯是愛文＋金黃。」說完還露出噴笑表情，強調影片一刀未剪，更撂話：「馬郁雯覺得耳朵癢癢的。」因為被憨川虧耳朵癢癢的，揭弊女神只好趕緊在個人臉書澄清。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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