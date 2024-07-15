催淚！《飛越比佛利》香儂道荷堤生前曾喊「我不想死」 情敵凱莉感到心碎

《飛越比佛利》香儂道荷堤（右）癌逝，同劇演員珍妮加斯心碎悼念。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕90年代紅極一時的美國青春劇集《飛越比佛利》，主角之一的香儂道荷堤對抗乳癌9年仍不幸離世，享年53歲，《PEOPLE》雜誌在社群分享回顧影片，香儂生前受訪時曾親口說出：「我不想死！」原因相當催淚。

香儂道荷堤在《飛越比佛利》飾演「布蘭達」，劇中她原本和狄恩交往，後來狄恩移情別戀，和金髮的珍妮加斯所飾演的凱莉在一起，而香儂過世後，珍妮也在社群發文悼念。

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珍妮談到：「我仍在消化失去我的老朋友香儂的巨大悲痛中，我常描述她是我所認識的最堅強的人之一，我們的聯結都是真實而誠實的。」

從劇中到現實生活，珍妮說外界總以為她和香儂經常爭鬥，「但這些都沒有反映出我們真正的關係，那是建立在相互尊重和崇拜的基礎上。」

珍妮也誇香儂：「她勇敢、熱情、堅定、充滿愛心又慷慨。我會想念她，並永遠在我的心裡和記憶中深深尊敬她。我為她的家人以及所有愛她的人感到心碎！」

《飛越比佛利》香儂道荷堤（左）過世，珍妮加斯覺得她是最堅強的好友之一。（翻攝自IG）

此外，香儂道荷堤過去接受《PEOPLE》訪問曾談到：「我不是怕死！因為我知道我將會去那裡，如果我過去不是一個好人，那我可能會害怕死亡，但我是（好人）。」

香儂說：「我只是不想死，那不一樣。」主要是她覺得最美好的回憶尚未出現，她也尚未完成去生活、去愛、去創造，她也想為了讓事情變得更美好而改變，因此她不想這麼早死去。可惜天不從人願，香儂的過世也讓粉絲充滿哀傷。

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