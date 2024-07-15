波特王驚爆與女友分手！ 分手不忘推銷細數14優點歡迎來追

波特王（左）與女友荒姨分手。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅波特王今（15）日稍早在社群宣布與女友「荒姨」和平分手，波特王甚至還在文中細數荒姨的14項優點，並稱讚她真的是一個很好的人，歡迎大家來追求她。不過在文中波特王說荒姨喜歡的男友類型要長得像吳彥祖，還幽默說「大家也知道我長得不像，所以參考就行」。

波特王說：「我和荒姨和平地分開了，說實話到現在還是覺得不太真實」不過，她也說天下無不散的筵席，回想兩人的感情，波特王心中只充滿「感恩」。「很感謝她豐富我的人生，教會我怎麼去愛人，她真的是一個很棒的人，我只希望她未來的人生可以比我還要幸福美滿。」

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波特王雖然和荒姨分手，但仍認為她是個很好的人，替她徵友。（翻攝自臉書）

為了幫荒姨徵友，波特王列出她14大優點，包括：很幽默、很會承接人的情緒、筋軟會跳舞、身材很好、很會記得各種生活中的小事情、有時意外地有男子氣概的一面、擅長講一些諧音梗笑話、做事認真負責、會製造生活驚喜、感情專一、非常熱愛小動物、有愛心、很有長輩緣、會看現場氣氛。

波特王還特別說，硬要說荒姨的缺點，只能說有時太容易相信人，太天真會被騙。荒姨既然這麼好，幹麼要分手？他說比起說是朋友，她對他來說更像是家人，很感謝她陪自己走過人生最低潮的一段，這份革命情感他非常珍惜，也說她家人也對自己很好，希望網友不要隨意揣測分手原因。

波特王希望未來網友如果有什麼意見，不要打擾荒姨，一切事情找他就好。（翻攝自臉書）

【波特王全文】

大家好，我和荒姨和平地分開了，說實話到現在還是覺得不太真實。

但天下無不散筵席，回想這一段感情，

至今我對她出現在我的生命中，除了感恩還是感恩。

很感謝她豐富我的人生，教會我怎麼去愛人。

她真的是一個很棒的人，我只希望她未來的人生可以比我還要幸福美滿。

以下幫她做個徵友：

荒姨，1997/10/01，身高167 O型，天秤座，外貌偏好如果長得像吳彥祖更好，

但大家也知道我長得不像，所以參考就行。

如果常帶她出門吃美食，能快速增加她對你的好感。

荒姨優點：很幽默、很會承接人的情緒、筋軟會跳舞、身材很好、

很會記得各種生活中的小事情、有時意外地有男子氣概的一面、

擅長講一些諧音梗笑話、做事認真負責、會製造生活驚喜、

感情專一、非常熱愛小動物、有愛心、很有長輩緣、會看現場氣氛。

荒姨缺點：其實她在我心中沒有缺點，

硬要說的話就是有時太容易相信人，太天真會被騙。

以上有興趣請洽：荒姨

至於我們為什麼分手？

只能說比起當戀人，我們這些日子相處後覺得雙方更適合當朋友。

但比起說是朋友，她對我來說更像是家人，

很感謝她陪我走過人生最低潮的一段，這份革命情感我非常珍惜。

她的家人對我也都非常好，很關心我。

所以也拜託大家不要隨意揣測， 那些討厭我的酸民，也請不要因為我再去攻擊她。

她在和我交往時，時常被一些網友留言或私信亂罵，

而且都是一些莫須有的罪名說她劈腿我，不然就是對她外貌人身攻擊。

平時我版面上看到我都會封鎖，但有些主動跑去私信她的，

她雖然嘴上說不在意，但我想看久了難免還是會受傷，也會覺得她為什麼要遭受這些事情而替她憤憤不平。

但今後只求那些酸民高抬貴手，不要再去攻擊或騷擾她。

而過往我看到那種留言都會封鎖，

今天這篇文下方若出現那種亂罵的，一樣也會。

未來請大家繼續支持與喜愛荒姨，感謝大家。

也謝謝荒姨，謝謝

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