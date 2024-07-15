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娛樂 電影

《鬼家人》回來了！ 許光漢「恥度」升級 導演揭林柏宏消失原因

許光漢在《正港分局》詮釋直男刑警。（Netflix提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕《關於我和鬼變成家人的那件事》席捲2023年的全台電影票房，今（15日）推出衍生Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》來找許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐演出。王淨以《鬼家人》經典台詞喊話：「真的是不～敢～相～信！」表示《正港分局》的台詞會更荒謬、更無厘頭，「最痛苦的時候莫非是要忍著不笑場。」

相隔兩年再度回歸《鬼家人》宇宙，許光漢在《正港分局》詮釋鋼鐵直男刑警，恥度再升級，他開心表示：「儘管這是一部衍生的影集作品，但感覺更像是一個同學會，大家再次聚在一起，合作默契也都變得很好了！真的蠻開心可以再來一起玩。」他透露角色吳明翰將在影集中展現更多不同的樣貌，請觀眾拭目以待。

王淨在《正港分局》飾演警花。（Netflix提供）

王淨飾演的警花「林子晴」是許光漢的死對頭，她表示和許光漢、馬念先、陳彥佐對戲的時候，比先前更放鬆、更好玩，「雖然可能會有人想說林子晴在電影結尾不是背叛大家的內鬼嗎？但她其實只是為了要幫被毒販害死的媽媽報仇，雖然正港小隊員們看起來都兩光兩光的，但卻也給了一直以來流落街頭的林子晴一個歸屬！讓她決定加入大家一起辦案。」

王淨透露，劇中她與許光漢的火藥味更濃，常常一見面就打架，令她印象最深刻的一場戲竟然是「與吳明翰彼此怒吼」，她說：「那場戲我跟光漢兩人見面就互嗆對方，對罵的台詞導演希望我們可以完全即興發揮，所以每個鏡頭都罵他不一樣的內容，罵得很過癮。」許光漢也很有默契地對這場戲印象深刻：「那場戲罵她的台詞真的很難聽，後來回想起來還真有點嚇到。」

同樣回歸的還有正港分局隊長馬念先，他分享自己是首次參演「從電影衍生成影集」的作品：「在拍攝《鬼家人》的時候，彼此都還很陌生，還好經過上次的合作，這次影集就變得很輕鬆也很開心，甚至大家變成了好朋友，而《正港分局》的故事也變得更有趣，真的是一次非常難得的工作經驗。」

馬念先坦言《正港分局》是自己首部參演「從電影衍生成影集」的作品。（Netflix提供）

警局吃貨擔當陳彥佐也加入歸隊的行列，他興奮直言：「我永遠記得偉豪導演問我要不要回歸的時候，真的感動快哭，雖然我在《鬼家人》的時候也有哭，但我覺得這次完全是不一樣的心情，能夠再次與這麼棒的劇組合作，真的很想大喊『我怎麼能那麼幸福！』」

陳彥佐在《正港分局》詮釋吃貨擔當。（Netflix提供）

《正港分局》作為電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的後續衍生作品，監製金百倫分享創作契機，「在《鬼家人》拍攝現場不斷感受到演員們的化學作用，一群看起來辦案能力兩光的警員，認真推理查案卻老是搞錯重點的畫面，讓主創團隊很有感覺，於是興起想要再延伸宇宙的念頭，陸續確認演員的想法與檔期，很幸運能在《鬼家人》宣傳期前，再次與大家合作拍攝。」

導演程偉豪表示，「《鬼家人》當時拍攝到警局戲的時候，和監製百倫就覺得這群噗嚨共的正港小隊員，根本是一群超不靠譜的烏龍小隊，也太有趣，感覺很適合拍另一種荒唐喜劇。加上自身一直想嘗試犯罪喜劇，有懸疑的推理辦案，但不是認真嚴謹的那種。於是就有了《正港分局》的影集，也因此讓王淨飾演的角色在《鬼家人》後段埋下伏筆。」

談及大家紛紛討論林柏宏此次未回歸衍生影集的真正原因，程偉豪坦言：「因在電影中毛毛已經透過吳明翰幫他完成心願，不但找到開車撞他的真兇、也和毛爸解開心結，才會化為光點離開，這是我們創作角色時所能想到對毛毛來說最圓滿的結局了，希望他毫無掛念的展開全新的人生，所以決定創作《正港分局》時，由於故事設定發生在明翰出院後，回到警隊時遇到新案件時，專心發展這群拐瓜劣棗的小隊員如何緝拿兇手，所以這次才沒有毛毛的回歸。」提及希望透過作品來傳遞給觀眾們的訊息，導演殷振豪直言：「在迷因文化爆炸的社群時代，不要遺忘了和朋友家人相愛相怨的時刻。」

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