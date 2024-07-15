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娛樂 電影

迪士尼貼金句配《腦筋急轉彎2》！「憂憂＋阿羞CP」被讚翻

《腦筋急轉彎2》票房創台灣影史紀錄。（美聯社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕迪士尼和皮克斯的最新動畫電影《腦筋急轉彎2》在全球持續熱賣、穩坐年度票房冠軍，上映滿1個月全球狂收13.5億美金（約台幣439.15億元），而迪士尼影業今（15）稍早貼出電影角色「憂憂」和「阿羞」的CP照，更留下金句，引來網友大讚。

迪士尼影業發文替電影《腦筋急轉彎2》宣傳，並配上金句。（翻攝自迪士尼影業臉書）

迪士尼影業貼出《腦筋急轉彎2》的角色憂憂和阿羞的CP照片，讓人再度回憶起電影的劇情。（翻攝自迪士尼影業臉書）

迪士尼影業官方臉書貼出一張憂憂和阿羞的CP照，並留下金句說道：「朋友不一定要多，懂自己的人，一個就很足夠！」並持續宣傳《腦筋急轉彎2》票房打破台灣影史紀錄。

《腦筋急轉彎2》好評不斷。（美聯社）

網友們看見迪士尼影業貼出的憂憂和阿羞的CP照紛紛留言讚道：「超好看！」，更有網友開玩笑說道：「票房這麼好還要一直打喔XD」，再度引起話題。

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