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娛樂 電視

馬力歐租屋32年終於買房 老婆30分鐘就簽約吐內幕

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（16日）晚10點播出「管他房價怎麼漲，他們都出手了，今晚開箱明星們的夢幻新家」，租房32年的馬力歐終於擺脫無殼蝸牛，透露當初老婆看房只花了30分鐘就簽約，而如此心急的原因，是曾錯過心儀的物件。

馬力歐買房曾歷經一波三折。 （中天提供）

馬力歐說：「當初我之所以沒買房，除了本錢不夠外，我是打安全牌，不能好不容易存了6、7百萬，就全部砸了，因為我年紀大，怕萬一很早離開老婆，那這個房貸誰要來背？」但讓他沒想到的是，買房新聞曝光後，竟引來酸民攻擊：「他們看到新聞，就斷章取義地說『真不要臉，帶著老婆跟房東住』，我結完婚就自己住了，娶了老婆、生了孩子，要有一個屬於自己的地方，另外還有說『32年前買房，房貸早就還光了』，你們是哪根筋不對？32年前我哪來的錢買房？」

馬力歐買房歷經一波三折，「其實我壓根不是很願意花那麼大的錢去買房，但我老婆一直想要買，我們也看了至少有10幾家，後來我們看到想要的一戶，又去看了大概4次，結果老婆準備要談的時候，就接到房仲的訊息說『已經賣出去了』。」沒買到心儀房子，也讓老婆難過大哭，「她哭說『怎麼會這樣，我們都已經要出手，準備要有家的感覺了』，我只能安慰說『不要急，不要為了買而買』。」

因此當馬力歐老婆再次找到心儀的房子時，就出手快狠準，就怕再度錯過，馬力歐說：「我去拍戲，她說『晚上約好房仲要看房』，我不敢面對，就叫她自己去看，結果拍戲到一半，她就說『要下斡旋了』，再過30分鐘，她就說『我要買了，明天簽約』，房仲也嚇到。」

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