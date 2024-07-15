韓國17歲精靈女聲S2O開唱！發文貼台灣回憶影片全網讚爆：超可愛

南韓17歲精靈女聲珪斌來台灣的S2O音樂祭開唱。（翻攝自Instagram@baggyubin73）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓17歲精靈女聲珪斌（GYUBIN，규빈）出道單曲《Really Like You》轟動全世界，一出道就站上顛峰，而近期韓國音樂節S2O首度來台灣舉辦，珪斌也是表演嘉賓之一，而表演結束後，她貼出一段在台灣的回憶影片，讓網友狂讚超可愛。

珪斌貼出在台灣表演的影片。（翻攝自Instagram@baggyubin73）

珪斌在IG貼出於台灣S2O表演的照片，除此，更剪出一段影片，將在台灣表演的點點滴滴記錄下來，可見她十分享受舞台，舞台底下也有著眾多台灣粉絲拿著相機、手機等器具，拍下女神的畫面。

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台灣網友狂讚珪斌。（翻攝自Instagram@baggyubin73）

網友們看見珪斌在貼出在台灣的影片，紛紛留言狂讚：「謝謝妳來台灣！現場的歌聲真的太感動了！我是最幸福的人！」、「現場真的超好聽超可愛的！聽到清唱真的太好聽了……」、「真的超優秀ㄉ❤」、「要一直走花路喔！唱歌超好聽的！」

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