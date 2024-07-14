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娛樂 亞洲

汪小菲曬恩愛向Mandy撒嬌 自爆：婚後房子租來的

汪小菲（左）和新婚妻子Mandy。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕汪小菲日前宣布和交往半年的女友「Mandy」馬筱梅結婚，兩人還約好要到歐洲度蜜月，沒想到近日汪小菲就忍不住向外界曬恩愛，他po出一段自己向Mandy撒嬌的影片，許多人看到都大呼：太甜了。

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汪小菲和Mandy的婚後生活看似不錯，先前與張蘭一起吃飯時，張蘭樂得直喊Mandy「閨女」，這次汪小菲曬出的影片則可以看到夫婦倆一起吃飯，Mandy問汪小菲要不要喝湯，汪小菲拒絕了，並用撒嬌的口吻說：只要妳盛湯我就喝。不少網友都笑汪小菲前幾日直播才勃然大怒，放肆飆罵，現在又撒狗糧，讓人覺得湯都變甜了。

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除了放閃之外，汪小菲也說，他和Mandy結婚之後沒有房子，現在住的房子是租的，刻意選在離辦公室近的地方，還自嘲「自己就是這麼慘」。

汪小菲自曝現在住的房子是租的。（翻攝自微博）

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