MAMAMOO頌樂收鑽戒告白老婆！甜喊「台灣水某」：上班加油喔

頌樂演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕MAMAMOO又來了！來台次數已經多到讓記者也數不清的韓團MAMAMOO，昨天高雄才迎來華莎，今天（14日）台北又有頌樂的演唱會，不禁讓人感嘆台灣MOOMOO（粉絲名）荷包的超強「真愛」續航力。頌樂開場、結尾都演出《Colors》，把台北國際會議中心變成紅磨坊，白色性感吊帶襪辣度爆表，就如同歌曲所說的「I'm gorgeous」。

頌樂演唱會。（記者王文麟攝）

頌樂此次巡演，6月先在高雄開唱，7月移師台北，吸引超過3000人朝聖，今天以《Colors》、《RAW》、《Spit it out》開場，不時大喊「嘿」炒熱現場氣氛。她以中文介紹：「大家好，台北容順（頌樂粉絲名），我是頌樂金容仙，謝謝！」

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她回顧2018年第一次舉辦個人演唱會後，至今已經經過6年，但能夠在台北辦演唱會讓她非常感激且榮幸，頌樂表示，雖然已經先在高雄表演過了，「但我感覺很久沒來台北了，我覺得好像有常常來，在來台北的路上，非常期待要見到台北容順。」

她在獻唱《Mellow》、《Honey Honey》、《Honey Bee》、《蜂蜜》等歌曲前，還用中文說「等一下」，「妳們有沒有聞到哪裡傳來甜甜的味道，一起進到蜂蜜罐吧！」表演結束之後，她分享已經出道10年，但表演時配戴耳麥是第一次，所以有些不習慣，不過台下粉絲大喊「不是！《HIP》有戴耳麥」但頌樂解釋：「那是上節目啦，現在是演唱會，我覺得戴耳麥有點難為情，我先拿下來喔！」

頌樂演唱會。（記者王文麟攝）

接著工作人員就走上台協助頌樂，並遞上手麥，妝髮也拿起梳子在台上幫頌樂整理，」頌樂也大讚「水啦」。頌樂表示，拿起手麥比較有安全感，接著她為了要介紹下一首歌《Where the Wind Rises》，頌樂表示台北最有名的就是「清澈的天空」，沒想到此話一出，全場粉絲傻眼，頌樂察覺不對勁，回應「妳們是第一次這樣聽說嗎？」全場大喊「對」，讓頌樂露出慌張的表情，自嘲「我好驚慌失措」。

演唱會上重現音樂劇內容，頌樂還穿上紅色羽毛大衣，帶大家前往巴黎，獻唱《The Girl I Used To Be》，還把台北加進歌詞當中，並與角色ANNA進行對話。宛如迪士尼公主般的天籟美聲，讓全場歌迷如癡如醉，讓人以為是在國家戲劇院。頌樂表示因為音樂劇的女主角很悲情，自己也很投入且有點想哭，隨後話鋒一轉，她說穿紅色羽毛大衣實在太熱了，羽毛一直跑進嘴巴裡，當場在台上脫衣。

頌樂演唱會。（記者王文麟攝）

在演唱《Easy Peasy》之前，頌樂突然用中文說「明天星期一，上班加油！」接著語重心長地表示：「那也沒辦法，人生就是很辛苦，這裡也有一些小朋友，終究會知道的。」不過她希望自己的歌聲能夠給那些疲累辛苦的容順們鼓勵，希望每天都能充滿正能量。

在應援時間，除了影片之外，頌樂還收下超大鑽戒氣球，以及寫著排字應援，讓頌樂開心大喊「老婆～～～水某」，她眼泛淚光，也有感而發，：「我呢來到台灣又要講一次，在台灣給予我太大的愛，我有一次哭到不行，所以每次來台灣，我都會覺得很特別，很想要表現好一點，真的很謝謝你們為我準備這樣的應援。」她強調會以更好的面貌再回來，更大喊「台北容順，水啦水啦」。

活動尾聲，頌樂從觀眾席出現，還接受粉絲點歌，只是中間麥克風撞到牙齒，讓頌樂哭笑不得。她一連獻唱多首歌曲，包括Sam Smith《Unholy》以及《月亮代表心》，她還唱了兩遍梁文音的《分手後不要做朋友》，「我聽了這首歌之後，太好聽了，但是要發音標準，很擔心。」她還自稱是「台灣歌手金容仙」，還用手做出「T」稱這是台北的手勢，還撩粉「妳可以邀請我們到妳們家嗎？」

最後她獻唱《I'll Give You All My Love》，以及與第一首相同的《Colors》，為演出劃下精彩句點，「我有跟台北容順對到眼睛，那份捨不得非常大，也因此更加幸福，真的非常謝謝你們來這裡看我，我會繼續努力再回來的，回家小心喔。」頌樂明天離台，班機不公開。

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