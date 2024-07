MAMAMOO頌樂收鑽戒告白老婆！甜喊「台灣水某」：上班加油喔

頌樂演唱會。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠/台北報導〕MAMAMOO又來了!來台次數已經多到讓記者也數不清的韓團MAMAMOO,昨天高雄才迎來華莎,今天(14日)台北又有頌樂的演唱會,不禁讓人感嘆台灣MOOMOO(粉絲名)荷包的超強「真愛」續航力。頌樂開場、結尾都演出《Colors》,把台北國際會議中心變成紅磨坊,白色性感吊帶襪辣度爆表,就如同歌曲所說的「I'm gorgeous」。

頌樂演唱會。(記者王文麟攝)

頌樂此次巡演,6月先在高雄開唱,7月移師台北,吸引超過3000人朝聖,今天以《Colors》、《RAW》、《Spit it out》開場,不時大喊「嘿」炒熱現場氣氛。她以中文介紹:「大家好,台北容順(頌樂粉絲名),我是頌樂金容仙,謝謝!」

她回顧2018年第一次舉辦個人演唱會後,至今已經經過6年,但能夠在台北辦演唱會讓她非常感激且榮幸,頌樂表示,雖然已經先在高雄表演過了,「但我感覺很久沒來台北了,我覺得好像有常常來,在來台北的路上,非常期待要見到台北容順。」

她在獻唱《Mellow》、《Honey Honey》、《Honey Bee》、《蜂蜜》等歌曲前,還用中文說「等一下」,「妳們有沒有聞到哪裡傳來甜甜的味道,一起進到蜂蜜罐吧!」表演結束之後,她分享已經出道10年,但表演時配戴耳麥是第一次,所以有些不習慣,不過台下粉絲大喊「不是!《HIP》有戴耳麥」但頌樂解釋:「那是上節目啦,現在是演唱會,我覺得戴耳麥有點難為情,我先拿下來喔!」

頌樂演唱會。(記者王文麟攝)

接著工作人員就走上台協助頌樂,並遞上手麥,妝髮也拿起梳子在台上幫頌樂整理,」頌樂也大讚「水啦」。頌樂表示,拿起手麥比較有安全感,接著她為了要介紹下一首歌《Where the Wind Rises》,頌樂表示台北最有名的就是「清澈的天空」,沒想到此話一出,全場粉絲傻眼,頌樂察覺不對勁,回應「妳們是第一次這樣聽說嗎?」全場大喊「對」,讓頌樂露出慌張的表情,自嘲「我好驚慌失措」。

演唱會上重現音樂劇內容,頌樂還穿上紅色羽毛大衣,帶大家前往巴黎,獻唱《The Girl I Used To Be》,還把台北加進歌詞當中,並與角色ANNA進行對話。宛如迪士尼公主般的天籟美聲,讓全場歌迷如癡如醉,讓人以為是在國家戲劇院。頌樂表示因為音樂劇的女主角很悲情,自己也很投入且有點想哭,隨後話鋒一轉,她說穿紅色羽毛大衣實在太熱了,羽毛一直跑進嘴巴裡,當場在台上脫衣。

頌樂演唱會。(記者王文麟攝)

在演唱《Easy Peasy》之前,頌樂突然用中文說「明天星期一,上班加油!」接著語重心長地表示:「那也沒辦法,人生就是很辛苦,這裡也有一些小朋友,終究會知道的。」不過她希望自己的歌聲能夠給那些疲累辛苦的容順們鼓勵,希望每天都能充滿正能量。

在應援時間,除了影片之外,頌樂還收下超大鑽戒氣球,以及寫著排字應援,讓頌樂開心大喊「老婆~~~水某」,她眼泛淚光,也有感而發,:「我呢來到台灣又要講一次,在台灣給予我太大的愛,我有一次哭到不行,所以每次來台灣,我都會覺得很特別,很想要表現好一點,真的很謝謝你們為我準備這樣的應援。」她強調會以更好的面貌再回來,更大喊「台北容順,水啦水啦」。

活動尾聲,頌樂從觀眾席出現,還接受粉絲點歌,只是中間麥克風撞到牙齒,讓頌樂哭笑不得。她一連獻唱多首歌曲,包括Sam Smith《Unholy》以及《月亮代表心》,她還唱了兩遍梁文音的《分手後不要做朋友》,「我聽了這首歌之後,太好聽了,但是要發音標準,很擔心。」她還自稱是「台灣歌手金容仙」,還用手做出「T」稱這是台北的手勢,還撩粉「妳可以邀請我們到妳們家嗎?」

最後她獻唱《I'll Give You All My Love》,以及與第一首相同的《Colors》,為演出劃下精彩句點,「我有跟台北容順對到眼睛,那份捨不得非常大,也因此更加幸福,真的非常謝謝你們來這裡看我,我會繼續努力再回來的,回家小心喔。」頌樂明天離台,班機不公開。

