唐治平切磋放鴿子 「暴風小子」衰掃颱風尾遭網友出征

「暴風小子」青柳克明（左）跟唐治平約好切磋泰拳，卻被放鴿子。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人唐治平因否認母親死亡不肯認遺體，引起社會大眾關注，原本許多人很擔心唐治平的精神狀況，就在這時候艾爾麗集團遞出橄欖枝，董事長常如山邀請唐治平教學泰拳，並約好11日要與格鬥選手「暴風小子」青柳克明來場比賽切磋技藝，沒想到當天下午唐治平竟然沒出現，放了所有人鴿子。事後唐治平表示自己臨時得到媽媽出現在基隆的消息，所以就前往基隆。

唐治平表示沒出現的原因是突然收到媽媽出現在基隆的消息。（本報資料照，記者溫於德攝）

明明是唐治平放了青柳克明鴿子，沒想到竟然有網友還跑到青柳克明社群出征，讓青柳克明氣壞了，問：「病人沒權力一起運動？」青柳克明表示：「與唐治平原本只是想技術交流，簡單來說就是一起訓練而已，並沒有要對打，各位不要去放大，只是想透過訓練一起幫助唐治平，希望他能趕快步上正軌」。

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網友瘋狂出征認為青柳克明找唐治平切磋泰拳有目的。（翻攝自臉書）

立意良好的青柳克明竟然遇上有網友飆罵：「他（唐治平）那個狀態可以跟你『技術交流』嗎？你對媒體說的那些話，又會有助於他找回自信？做人厚道一點吧！」青柳克明氣到瘋狂回擊：「怎麼？病人沒權力一起運動？你對切磋的定義是不是太狹隘了？這麼有正義感那你要不要好心點帶他就醫而不是在這嘴砲矛頭指向我？」

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