Threadse爆紅 郭品超陳年影片遭炎上：根在中國靈魂沒回家

藝人郭品超因為過去節目片段在社群再度引起討論。（本報資料照，記者林正堃攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近期Threads翻紅，不少藝人都註冊了帳號，其中柯震東更是有名的「Threads里長」，不過，最近Threads上的熱話題竟然是男星郭品超過去參加山東衛視節目《行進中國黃河篇》的片段，當中郭品超為尋根前往山東並首次見到自己85歲的三舅公，郭品超還在節目中說：「我回到中國台灣的時候，不見得靈魂會回家」，引起全網熱議。

郭品超（右）與三舅公見面忍不住落淚。（翻攝自微博）

當時郭品超在節目上見到奶奶的胞弟，也就是他的三舅公，突然非常感動說出：「血濃於水是真的，沒有什麼可以阻隔血脈」中國網友則歡天喜地的大讚郭品超「知道自己的根在哪兒」。同行藝人也笑說，三舅公跟郭品超兩人長相十分相似，鼻子、神韻都簡直一模一樣，郭品超自己也打趣：「基因是騙不了人的」。之後郭品超跟三舅公等親戚一起吃慢，郭品超大讚：「在山東故鄉吃的菜感覺特別香」。

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許多網友看到這個節目片段，忍不住大喊傻眼。

郭品超說靈魂不見得會回台灣。（翻攝自小紅書）

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