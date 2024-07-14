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娛樂 最新消息

傷害「零容忍」！ 蕭彤雯聞北市幼兒園狼師悲：一輩子的痛

主播蕭彤雯對於台北市幼兒園狼師事件感到痛心。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北一名私立幼兒園男教師涉嫌性侵、偷拍校內女童，至少20名女童受害，狼師手頭握有的影像則多達600多部，消息一出引起社會譁然，主播蕭彤雯更是痛心在社群平台發長文，痛心疾首認為這種行為對受害人可能造成一輩子的影響，因此她認為對此惡行「零容忍」。

涉案男教師在母親所開設的幼兒園任職，受害者年齡介於3至5歲，蕭彤雯指出：「不要以為孩子還小，她以後會忘記」、「當她長大到足以理解，當時她所遭遇的、是怎樣的一種傷害後，這傷害會一直跟著她」。蕭彤雯認為，儘管受害者當下可能不明白發生什麼事，但隨著年齡增長，這些童年的噩夢仍然會留在腦海中，「即便已經從5歲長到50歲了，你依舊會記得那些在你很小時所發生的事情。」

蕭彤雯認為從此次的事件可以找到許多值得討論之處，她表示自己從事新聞工作二十多年，很難不提到「兒少法」基於對被害人的「保護」，限制媒體對加害者資訊的「披露」，蕭彤雯認為這件事應該被修正，且蕭彤雯表示：「關於這些，眼前我們就是無能為力」。

接著蕭彤雯改從為人父母的角度去看整件事情，她表示自己唯一能做的就是「自己保護」，因此她從小就教育自己的孩子必須重視「身體自主權」，並灌輸：私密處是連父母都不能隨意碰觸的，更遑論陌生人。蕭彤雯也語重心長強調「兒虐兒少性傷害零容忍」，顯見她對於此事的確十分重視，也不希望有任何孩子受到這種一輩子的傷害。

蕭彤雯平日就會灌輸孩子身體自主權的觀念。（翻攝自臉書）

【蕭彤雯全文】

昨天深夜，寫下了這幾天自己對於 #台北市某幼兒園狼師事件 的心裡話，主要是想表達： 「不要以為孩子還小，他以後會忘記。」

「當他長大到足以理解，當時他所遭遇的、是怎樣的一種傷害後，這傷害會一直跟著他。」

/

這事件中當然有太多值得討論之處。
從事新聞工作二十年，我很難不提到： 「兒少法」基於對被害人的「保護」，限制媒體對加害人資訊的「披露」，這件事是需要修正的。
我看過太多值得被報導關注的新聞，只因為在這樣的限制下，媒體覺得綁手綁腳、講也講不清楚，乾脆捨棄不報。
也有很多人怒罵沒有司法正義、立院空轉、政治惡鬥⋯但這些都不是我想說的，因為： 「關於這些，眼前我們就是無能為力。」
所以我只想談「身為父母」 ，我們至少能做得到的「自己保護」！
包括從孩子很小的時候，就必須一再地教育他「身體自主權」：私密處是連父母都不能隨意碰觸的！更遑論其他熟識的人。所以要學著自己洗，爸媽可以教他怎麼洗。
但當孩子比較大時，我們又能怎麼跟他們討論「性傷害」這件事呢？

/

我相信多數人覺得： 「有病嗎？孩子又沒碰到這種事！幹嘛要先跟他們說這些？是要嚇死他們嗎？」
但你所不知道的是，如果沒有父母親平日的正確觀念輸入，孩子非常可能在遇到這種事情時，覺得「自己做錯事了」，或甚至不敢告訴父母。
如果是熟人、又是年幼，當他理解後很容易陷入「我讓他這麼做了，所以我也有錯」的想法，以致無法擺脫自責內疚感。
但明明他才是被傷害的人！ 就連不是被熟人，而是被脅迫、遭受性傷害的人，也會在往後的十年、二十年、三十年⋯甚至終其一生，想著「我那天如果沒有去那裡、沒有走那條路、沒有⋯⋯」就不會發生這件事了。
這是一條很漫長的路，被害者必須很有自覺、並理解自己的無能為力，才能停止責怪自己。 然而就算被傷害者徹底明白「這不是我的錯」，但這跟「傷害是否能痊癒？」完全是兩碼事！ 所以除了要不斷不斷提醒孩子們「如何保護自己」，等再大一些，我會藉由時事（例如現在這個時間點），讓他們知道：
1. 不論發生什麼事，我一定相信你說的。
2.你沒有任何錯，犯錯的只有一個：就是對你做出這些事的人！
3.不論發生了什麼，你對我們而言，永遠是這世上最珍貴的存在。

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林奕含事件爆發時，我與當時正要進入青春期的女兒聊了許久。
我簡單告訴她這個故事，告訴她在我就讀國中時，身邊也有同學遇到類似的事，並解釋在法律上，這些老師就是性__犯。
然後我告訴她： 「如果有天真的發生什麼不好的事，那都不是你的錯。所以不要怕媽媽會生氣或失望，就不敢跟媽媽說。因為做錯事的又不是你，我怎麼可能會對你失望？該生氣的對象只有一個：就是做錯事的那個王8ㄉㄢˋ！」
「你要記住：媽媽一定會相信你、陪著你，不論對方是什麼人，你媽都沒有在怕的！我一定會用盡一切方法，讓你得到最好的保護，也讓他付出代價。」
「對我來說，這世上沒有比你更珍貴、更重要的事物。」

/

你們或許很難相信，到現在我還會做這種夢： 我的孩子受到傷害（例如被ㄕㄚ、被綁架等等），然後我ㄕㄚ紅了眼、要血債血還。或是在夢裡怎麼也找不到自己的孩子，但我感覺他們受到了傷害。
真的不是即刻救援這種電影看太多，是過往經驗讓曾經的女孩、現在的母親，充滿恐懼與焦慮。
自己的孩子自己保護，不只要想辦法預防，也要記住： 「身體的傷容易恢復，心裡的傷才是真正難以痊癒。」
希望受傷的孩子能愈來愈少，而他們療傷的路，也能在父母堅定溫暖的陪伴下，不那麼孤獨。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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