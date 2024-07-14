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娛樂 日韓

無死角女神！aespa Karina「凌亂髮型」直播 網甜喊：我的女人

Karina擁有AI級美貌和窈窕身材。（翻攝自theqoo）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新一代南韓神顏女團aespa的隊長Karina，擁有AI級美貌和窈窕身材。近期，她在直播時將原本的空氣瀏海往上撥弄，髮型直接變超級凌亂，但擁有「AI神顏」的她，此舉馬上就被網友發布在韓國社群，引起粉絲甜喊：「我的女人。

Karina直播等候觀眾，相當呆萌。（翻攝自theqoo）

12日韓國社群上一篇文章名為「即時直播中Karina的臉蛋」引發關注。影片中，一開始Karina頂著空氣瀏海的中長髮型，一邊發呆等候觀眾進入直播，畫面相當呆萌；後續，她將瀏海全往後撥，露出額頭的同時，髮型也變得超級凌亂，而不做作的她，直接引起網友對她的喜愛。

儘管髮型變得超級凌亂，依舊受到網友對她的喜愛。（翻攝自theqoo）

直播影片一公開，吸引許多韓國網友前去朝聖：「我的女人」、「太漂亮了，真是罪惡的臉」、「真是難以置信，怎麼會有這樣的臉」、「為什麼人一出生就裝了過濾器？」、「影片中間的頭髮怎麼這麼好看啊哈哈。

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