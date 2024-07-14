紅色大牛違停遭拖走！網見「眼熟車牌」驚：超哥的

超哥疑似違停，超跑遭拖吊。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「超哥」黃柏超，今年被眾多事情纏身，先是炸雞品牌收2店，近期又被爆出創始店與日料品牌分店也關門。怎料，近期有網友在社群上分享一台紅色大牛遭拖吊的照片，經其他網友猜測，疑似是超哥的車。

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近期，有網友在社群分享一台紅色大牛（藍寶堅尼）違停被拖吊的照片，直言：「這個拖吊猛猛的，遇到這車還敢拖吊，刮到人生都完了。」但有網友定睛一看，赫然發現車牌4碼數字部分，與超哥一樣都是「1111」，疑似就是超哥的超跑違停。

超哥社群PO出紅色超跑，與遭拖吊車牌號碼數字碼一致。（翻攝自臉書）

事實上，超哥近期可謂是多事之秋，炸雞品牌「超派炸雞」今年3月、5月分別收掉新竹巨城店、台中逢甲店。而9日傳出台北西門町創始店早已收攤，連超哥旗下日料店「超甲組」通化店，僅開幕45天就停業。

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