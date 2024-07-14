64歲鍾楚紅驚人狀態曝光 百億名媛甘比揭她真面目

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天后鄭秀文近日在紅館重啟巡演，女神鍾楚紅及百億名媛「甘比」陳凱韻都沒有缺席，64歲的鍾楚紅看來狀態極佳，在現場更是投入，以行動力挺好姐妹。

甘比曬出與鍾楚紅（右）的自拍美照。（翻攝IG）

「永遠的女神」鍾楚紅首場就現身紅館，甘比曬出兩人的合照，並表示：「二撐一，不是三缺一！」鍾楚紅的美照驚豔大票網友，演唱會後鄭秀文也回應：「我們仨。」足見三人的好交情。

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甘比、鍾楚紅現身紅館朝聖鄭秀文演唱會。（香港明報提供）

去年鄭秀文染疫後身體狀況欠佳，無奈把紅館演唱會延期至今年7月舉行，當時鄭秀文就發聲，特別感謝鍾楚紅、甘比等好友，「感恩身邊一直有愛我的人，明白我，也了解我的所有決定。」

鍾楚紅（右）、甘比朝聖鄭秀文演唱會。（翻攝IG）

香港天后鄭秀文在紅館開唱。（香港明報提供）

其實早在2019年許志安偷吃港姐小三爆出婚外情，鍾楚紅受訪就很心疼鄭秀文，誇讚她是很有智慧的女性，「她處理得很好，真替她開心，但也心痛她是被傷害的人、還要面對輿論及媒體。」

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