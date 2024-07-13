宣美跪地耍性感！曝生活「特殊能力」有反差萌

宣美（中）將新單曲《Balloon in Love》獻給台灣歌迷。（JULIUS / TOBESOFT提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕韓團Wonder Girls成員宣美6月發行新單曲《Balloon in Love》，她今（13）晚將該曲首次海外演出獻給南台灣歌迷；外表甜美的她，直接跪在地上釋放性感魅力，又喊「高雄，我愛你們」，為了舞台豁出去。

宣美接受主持人神童的「快問快答二選一」環節，表示會選擇不做頭髮就上台，但一定要化妝，還選能獲得「穿越未來一年後的能力」；當問到「是要刪除手機」，還是「刪除全部聯絡人」時，她選擇後者，隨後解釋聯絡人並不多。

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問到選擇「跟蟲住一起」或是「跟鬼住一起」時？宣美毫無疑問選了要和「蟲子」一起住，笑稱選擇這個，是因為很會抓蟲子；最後一題是寵粉題，她希望「Ｍiyane（粉絲名）永遠記得我」，感謝鐵粉不離不棄，開心大家熱情應援。

最後一首歌《Gashina》前奏才一下，全場粉絲熱情跟著打節拍，接著又是一陣尖叫聲，讓宣美開心說「現在好幸福，真的，太棒了。」

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