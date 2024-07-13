（高雄直擊）權恩妃「五階段兔子」大變身！女王秒變小動物萌翻

權恩妃今晚擔任第二組演唱。（JULIUS / TOBESOFT提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕南韓「夏日女王」權恩妃近來以新單曲回歸，今（13）在高雄巨蛋獻出美豔演出，其中她在唱到第三首《The Flash》前，接受VCR串場主持人神童的指示，學起投影幕上照片，變身「五階段兔子」萌翻眾人。

權恩妃以夯曲《Underwater》開場，夏日女王的她，除了性感，也能扮可愛，她接受串場指令，輕鬆模仿害羞兔子，吐舌頭的兔子，眨眼的兔子，裝可愛的兔子，另外又擺出招牌萌耳，透過手勢學吃胡蘿蔔，征服全場歌迷。

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權恩妃今晚擔任第二組演唱。（JULIUS / TOBESOFT提供）

權恩妃用中文表示「真的很高興見到大家」，還說見到大家很幸福，非常榮幸能參與這次的演出，突然台下有男歌迷大喊告白聲，只見她淡定如常。

神童透過VCR問權恩妃問題，問到向來率性的她，今天做了什麼「最即興的事」？權恩妃直說去吃了鼎泰豐，「原本想說只吃一點點就好，一不小心吃太多了」。

接著，權恩妃又化身韓文小老師，教起現場粉絲一句「美麗」的韓文，嘴甜稱發現今天台下觀眾都很美麗，所以想教大家這詞，還不忘補充一句「當然，我也非常美囉」，最後以新單曲《SABOTAGE》劃下完美句點。

有趣的是，權恩妃似乎為了讓演出環節更流暢，兩度喊話神童「快出來」主持、「下一題在哪呢？」神童聽見女王呼喚後，緩緩出現在畫面上，畫面逗趣。

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