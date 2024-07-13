晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（高雄直擊）權恩妃「五階段兔子」大變身！女王秒變小動物萌翻

權恩妃今晚擔任第二組演唱。（JULIUS / TOBESOFT提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕南韓「夏日女王」權恩妃近來以新單曲回歸，今（13）在高雄巨蛋獻出美豔演出，其中她在唱到第三首《The Flash》前，接受VCR串場主持人神童的指示，學起投影幕上照片，變身「五階段兔子」萌翻眾人。

權恩妃以夯曲《Underwater》開場，夏日女王的她，除了性感，也能扮可愛，她接受串場指令，輕鬆模仿害羞兔子，吐舌頭的兔子，眨眼的兔子，裝可愛的兔子，另外又擺出招牌萌耳，透過手勢學吃胡蘿蔔，征服全場歌迷。

權恩妃今晚擔任第二組演唱。（JULIUS / TOBESOFT提供）

權恩妃用中文表示「真的很高興見到大家」，還說見到大家很幸福，非常榮幸能參與這次的演出，突然台下有男歌迷大喊告白聲，只見她淡定如常。

神童透過VCR問權恩妃問題，問到向來率性的她，今天做了什麼「最即興的事」？權恩妃直說去吃了鼎泰豐，「原本想說只吃一點點就好，一不小心吃太多了」。

接著，權恩妃又化身韓文小老師，教起現場粉絲一句「美麗」的韓文，嘴甜稱發現今天台下觀眾都很美麗，所以想教大家這詞，還不忘補充一句「當然，我也非常美囉」，最後以新單曲《SABOTAGE》劃下完美句點。

有趣的是，權恩妃似乎為了讓演出環節更流暢，兩度喊話神童「快出來」主持、「下一題在哪呢？」神童聽見女王呼喚後，緩緩出現在畫面上，畫面逗趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中