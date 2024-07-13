本宮甚是滿意！《長相思》、《慶餘年》1、2季一口氣全上架

楊紫主演的神話仙俠劇《長相思》很受歡迎。（Disney+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隨著古裝傳奇劇《慶餘年第二季》問鼎2024年度劇王熱潮持續席捲全球，古裝仙俠劇《與鳳行》上線後也好評不斷，Disney+將上線的古裝影視作品，除了日前宣布的復仇古裝劇《墨雨雲間》將於7月17日接力上線外，張若昀主演的首季《慶餘年》、楊紫、張晚意主演的神話仙俠劇《長相思》第一、二季等都將陸續於7月登場。

《慶餘年》第一季即將上架。（Disney+提供）

《慶餘年》第一季講述身世神秘的少年范閒（張若昀 飾）從小跟隨奶奶生活在海邊小城澹州，隨著一位老師的突然造訪，他看似平靜的生活開始直面重重的危機與考驗。因對身世之謎的好奇，范閒離開澹州，前赴京都，並在京都憑藉過人的智謀與勇武成為年輕一代的佼佼者，他先以詩文冠絕京都，而後出使鄰國營救人質、查處震動朝野的走私案，在充滿正義的小夥伴們的幫助下，范閑歷經千山萬水，不斷克服各種困難，同時依然不忘赤子之心，堅定着自己的理想。首季《慶餘年》也即將於7月24日在Disney+上線。

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而 《長相思》故事設定在上古時期，人、神、妖混居，西炎、辰榮、皓翎三國鼎立，流落大荒的皓翎王姬玖瑤（小夭，楊紫 飾）歷經百年顛沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，成為了無處可去、無人可依、無力自保的玟小六。小夭的表哥西炎王子瑲玹（張晚意 飾）即使寄人籬下、隱忍蟄伏，依然為了尋找小夭走遍各地。在兩人幾經波折終於相認後，為了一統天下，瑲玹捨私情要王座，他將所有精力都放在了治理國家上，因為他知道，只要天下太平，他的小夭就能夠幸福安康。

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