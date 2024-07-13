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娛樂 亞洲

台鋼女神安芝儇吃播片破千萬觀看 「超兇亮點」掌握流量密碼

安芝儇在台灣擁有高人氣。（翻攝自@wlgus2qh IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「最強外掛」封號的台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇，因為想更深入了解台灣生活，決定搬到高雄定居，讓不少球迷期待可以在路上巧遇女神。而她即使工作忙碌，仍不時透過社群分享生活，日前曬出一段吃播畫面，短短1秒鐘的片長，突破千萬瀏覽。

吃播影片竄起一股流行，療癒的吃播影片刷新觀看點閱率，從安芝儇曬出的影片中，只見她坐在擺滿美食的餐桌前，正拿著薄餅享用，短短1秒鐘，錄下她咬一口的瞬間，看似無聊的畫面，卻被她凹凸有致的身材給吸引，讓人不知該看哪邊。

安芝儇吃播片破千萬觀看。（翻攝自@wlgus2qh IG）

而她本人也立下目標，直喊「3億次觀看，對嗎？」，似乎想讓這支影片突破3億瀏覽數量。目前累積近1100萬人瀏覽，球迷紛紛湧入留言區表示「這個影片看一小時也不會膩」、「我看了半個小時這樣正常嗎」、「小安開個吃播秀吧」、「為什麼ig能放幾個小時的影片」。

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안지현

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