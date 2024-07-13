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娛樂 最新消息

唐美雲推劇場版《孟婆客棧》鐵三角回歸上演「武林歪傳」

唐美雲推出全新劇場版《孟婆客棧：冥星雙飛俠》。（唐美雲歌仔戲團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕唐美雲歌仔戲團於2021年推出的歌仔戲電視劇《孟婆客棧》，斥資1.1億元歷經4年籌備製作的30集新型態歌舞情境喜劇，不僅獲得第57屆電視金鐘獎四項入圍並榮獲「戲劇類節目創新獎」的殊榮，更於公視台語台播出後更以瞬間收視率1.32%刷新開台紀錄，至今仍未被打破，且大幅吸引30至40歲的年輕族群觀賞。

身兼製作人與主演的唐美雲表示：「《孟婆客棧》融合現代情境喜劇，大膽翻轉傳統歌仔戲曲的樣貌，跳脫傳統戲碼，選擇更具現代感的題材，也開拓更多的市場可能性。」

唐美雲推出全新劇場版《孟婆客棧：冥星雙飛俠》。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲推出全新劇場版《孟婆客棧：冥星雙飛俠》。（唐美雲歌仔戲團提供）

《孟婆客棧》以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，有著各自故事的幽靈在轉世前如何面對心中的遺憾，被譽為「台版德魯納酒店」。在獲得熱烈迴響與好評後，觀眾敲碗「第二季」的聲浪始終不斷，於是製作人決定今年在北中南開快閃的分店。

唐美雲表示：「很多事情對我而言是一個學習的經驗，我會累積這些能量，當下次有機會再製作的時候，我會變得更厲害。」《孟婆客棧》分店9月高雄、11月台北、12月台中開張，分店端出全新劇場版《孟婆客棧：冥星雙飛俠》，講述冥界「孟婆客棧」老闆萬千帆負責調查密室失蹤案，失蹤者為即將喝湯轉世的冥星歌劇團團長，千帆為尋找失蹤的貴客穿越到書中武俠世界，令人哭笑不得的武林歪傳就此上演。

唐美雲推出全新劇場版《孟婆客棧：冥星雙飛俠》。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲推出全新劇場版《孟婆客棧：冥星雙飛俠》。（唐美雲歌仔戲團提供）

最難得的是，「劇場版」《孟婆客棧》的主要演員除了歌仔戲鐵三角唐美雲、許秀年與小咪外，客棧的「狡怪員工組」同樣邀請到「電視版」原班主演蔡振南、方馨、許富凱、方宥心參與演出，另外還特別邀請國光劇團當家老生唐文華再度跨界，唐美雲表示：「當初大家一起住在『客棧』裡歷經了近150天的拍攝，彼此之間早就產生出革命情感。這次劇場版的演出，最開心的就是能與這些好夥伴再次相聚，每個人都願意排除時間上的困難，為的就是讓分店提供更高檔優質的服務，歡迎觀眾朋友們趕快來入住！」

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