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演《繁花》翻紅！ 辛芷蕾「人氣達新巔峰」意識自己絕美

辛芷蕾為《繁花》已殺青4次，3年間不斷重拍。（澤東電影、MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕辛芷蕾在電視劇《繁花》飾演的「李李」被捕，「寶總」胡歌為平息至真園內部的不安挺身而出；而在寶總資金出現缺口時，李李背後動用各種人脈的鼎力支持，都鋪陳兩人的感情已經超越了友誼。

事實上，辛芷蕾在2016年電視劇《如懿傳》演出惡狠毒辣金玉妍一角闖出名氣，直到《繁花》才再度讓當時37歲的辛芷蕾人氣達到新巔峰，她高貴美艷的氣質被王家衛的鏡頭完美勾勒，她受訪笑說：「拍了《繁花》才意識到自己絕美！導演給我看的時候我心想，『這是我嗎？』」

胡歌（左）、辛芷蕾（右）在《繁花》眼神的互動不一般。（澤東電影、MyVideo提供）

辛芷蕾坦言，當初試鏡僅花30分鐘介紹自己，拿到角色後卻拍到迷惘，王家衛向她透露是看上她演電影《繡春刀2：修羅戰場》中的俠氣眼神，她才慢慢領會出李李的神韻。《繁花》拍攝的3年間，她就殺青了4次，不斷被叫回去重拍，讓她不禁開玩笑問王家衛，「導演，等你拍完我覺得我都老得可以退出演藝圈了。」然而王家衛卻跟她說：「辛芷蕾妳才剛開始，這是妳最好的時間，妳不要覺得就要結束了。」

胡歌（左）、辛芷蕾（右）在《繁花》逐漸從敵人變成生意上合作夥伴。（澤東電影、MyVideo提供）

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