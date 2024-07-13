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娛樂 最新消息

Toyz入獄2個月！突曬「外出用餐照」 近萬人看傻：回歸了？

Toys入監服刑將滿2個月，昨晚突曬外出用餐照。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕前LOL冠軍、遊戲實況主「Toyz」劉偉健因販售大麻菸彈被判刑4年2月，並已於5月16日入台中監獄服刑。入監服刑將滿2個月，沒想到Toyz昨（12日）在臉書粉專曬出5張外出用餐的照片，他更面露燦爛笑容，讓許多粉絲驚呼：「回歸了嗎？」

「Toyz」劉偉健12日晚間在臉書粉專曬出5張自己外出用餐的照片，並附上一個魚的表情符號其中，Toyz在照片中有的笑得相當燦爛，有的則是對著鏡頭擺出姿勢，喜悅之情溢於言表。不過，Toyz曾經透露自己入獄後，社群會交給女友篠崎泫代為管理。

Toyz的外出照曝光後，不到2小時就狂吸6000人朝聖，許多粉絲看傻並驚訝表示：「回歸了嗎？」、「今天星期五，有外膳宿」、「逃獄大作戰」、「逃出來了嗎」、「突然出獄？」不過，仔細看照片下方有標示日期為2023年10月14日，但不確定是否為拍攝日期。

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