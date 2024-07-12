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娛樂 最新消息

協助鄧佳華脫離處男被讚有愛心！ 台灣第一「AV女優」苡若吐內心話

台灣第一AV女優苡若3年前曾協助網路奇人鄧佳華脫離處男，就此一炮而紅。（翻攝自@_YiRuo 社群平台x）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣第一AV女優苡若3年前曾協助網路奇人鄧佳華脫離處男，就此一炮而紅，日前她度過生日，在社群平台X開放網友留言形容她是怎樣的人，有網友稱讚她願意幫鄧佳完成夢想是「很有愛心、很善良的人」，獲得她親自回應。

鄧佳華最初合作的女優本來是「暗黑楊丞琳」孟若羽，女方因不堪外界壓力辭演，換上苡若上場，一名男粉絲日前在苡若的貼文底下留言寫著「我覺得妳真的是很有愛心很善良的人，願意幫鄧佳華完成他的夢想」，苡若對此則回覆表示「個人覺得有愛心和善良，跟拍攝《華根初上》之間沒有關係～謝謝你覺得苡若很性感～」隨後還補充「這世界上需要被拯救的人事物太多了，我們能做到自救，足矣」。

鄧佳華（左）與苡若。（翻攝自臉書）

事實上，苡若曾因與鄧佳華拍片而遭酸，但她不以為意霸氣回應：「我不是被鄧佳華上過的女人，我是上過鄧佳華的女人。」還透露鄧佳華本人並不像網路上那樣，「他並不搞怪，也不奇葩，他就是一個素人處男，積極誠懇的來實現破處的夢想。」

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