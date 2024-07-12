柏嶺受天宮力助影視業！ 「帝爺公」鄉土劇取景開鏡

南投名間鄉松柏嶺受天宮協助《戲說台灣》劇組拍攝劇集，廟方主委陳登岳（左）與主要演員楊慶煌（右）合體開鏡。（受天宮提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投名間鄉松柏嶺受天宮，是全台玄天上帝信仰中心，廟方為推廣玄天上帝勸善教化精神，協助鄉土劇組《戲說台灣》拍攝「帝爺公換子成龍」故事，並舉行開鏡儀式，廟方表示，盼協助影視作品拍攝，讓更多民眾認識「帝爺公」，進而吸引遊客到名間松柏嶺遊玩，體驗宗教文化與茶鄉產業。

南投名間鄉松柏嶺受天宮，協助《戲說台灣》劇組拍攝玄天上帝故事，並偕主要演員舉行開鏡儀式。（受天宮提供）

《戲說台灣》劇組指出，該劇以松柏嶺在地傳說結合玄天上帝典故改編而成，並走訪許多在地景點，還會以該廟的老照片還原當時的衣著與器物，呈現松柏嶺的昔日風貌，主要演員包括飾演玄天上帝的楊慶煌，以及袁儷珊、張峰奇、李冠廷等。

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廟方主委陳登岳表示，松柏嶺受天宮主祀北極玄天上帝，在道教與民間信仰素有「萬法教主、蕩魔天尊」稱號，除是降妖伏魔的權威，也是掌握命運的「治世福神」，透過戲劇寓教於樂，發揮勸善功能。

開鏡儀式後，將開放廟區裡外場地協助取景拍攝，並配合劇情需要提供神轎、陣頭等軟、硬體，讓拍攝能順利完成，盼將松柏嶺的茶鄉好風光傳遞出去，讓社會各界更認識受天宮，以及名間鄉的宗教與茶產業文化。

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