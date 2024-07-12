孔劉生日被工作人員「暗算」 床上運動做一半嚇到跳起來

孔劉歡慶45歲生日。（翻攝自@gongyoo_official IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇「大叔系男神」孔劉日前迎接45歲生日，全球粉絲送禮物與祝福到經紀公司，他也曬出多張照片，擺滿許多粉絲朋友送來禮物、花束，而他也以輕鬆穿搭與禮物合照，表達對大家的感謝，劇迷期待能快點再看到他的新作品。

劇迷期待能快點再看到孔劉的新作品。（翻攝自@gongyoo_official IG）

劇迷期待能快點再看到孔劉的新作品。（翻攝自@gongyoo_official IG）

不只粉絲朋友幫孔劉過生日，他的健身教練也在社群分享影片，孔劉原本躺床上進行運動，突然工作人員們集體唱著生日快樂歌，開門衝進來，拿著蛋糕要祝他生日快樂，孔劉看到後，嚇得直接從床上彈起，隨後又害羞地趴回床上，過程中還脫口「啊C」，反差萌反應相當可愛。

請繼續往下閱讀...

Gong Yoo surprised by the staff XDD

cr.teri_0504 pic.twitter.com/vy9G1eF5B1 — darkeye （@daily_korea） July 11, 2024

孔劉的健身教練串通工作人員突襲辦慶生會。（翻攝自IG@teri_0504）

健身教練事後也分享慶生會拍下的照片，寫下：「親愛的地哲哥（孔劉本名）生日快樂〜我知道哥覺得肉麻不喜歡送蛋糕，但現在都是一起變老的關係了，想給你唱首歌！請健康長壽到100歲〜」顯見兩人關係非常要好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法