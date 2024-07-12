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娛樂 最新消息

孫安佐呼麻另有內幕！住泰14年女星揭「警方真實反應」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代孫安佐屢屢登上版面，先是因為泰國呼麻闖民宅被逮，回台後又因攜帶瓦斯火槍上街趴趴走，遭檢警搜索移送偵訊。而近日，移居泰國普吉島的女星岳庭，參加台綜錄影，談及孫安佐在普吉島呼麻闖民宅，意外說出當地另一部分內幕。

岳庭談及孫安佐泰國呼麻事件。（翻攝自臉書）

根據《TVBS新聞網》報導，岳庭當時正在荷蘭探訪在當地讀書的長子，孫安佐出事時，他們的人有去幫忙：到醫院去看他，進出三次。」也透露出當地人原先處理方式：「警察不想搞那麼多，因為他們很懶，不想寫太多報告、不想交給移民局，只想交給你們自己人去處理就好了。」怎料後續上了泰綜，才逐漸引發風波。

岳庭表示，孫安佐出事時，有在當地的友人去醫院幫助。（翻攝自臉書）

岳庭自己也是2個孩子的母親，他認為狄鶯、孫鵬很辛苦，畢竟沒有做父母的會希望孩子變這樣，也直言孫安佐其實很聰明，建議他可以發揮才能，將自己的專業技能與知識，放在對的領域。

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