鬼鬼日本神社求姻緣！姚元浩一句話全場笑翻

〔記者林欣穎／台北報導〕《嗨!營業中》節目班底姚元浩、「鬼鬼」吳映潔，日前為日本觀光局（JNTO）再度秘密合體，以「玩出屬於我的日本，帶回更讚的自己」為主題，為大家介紹日本中部地區及南九州地區各個景點，宣傳日本觀光魅力。

姚元浩和鬼鬼結伴搭機飛往愛知縣後，再由愛知縣出發前往日本中部的岐阜縣，看到晴空萬里的天氣，姚元浩開心表示：「這邊的天氣跟台灣有點像。」兩人特別品嚐了當地有名的懷石料理餐廳「飛驒牛茶寮神月」，店內提供精選飛驒牛厚切，讓兩人直呼：「我們這次真的很值得，有吃有玩有山有水還有美食。」

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鬼鬼（右）、姚元浩到日本神社參拜。（日本觀光局提供）

姚元浩看到美食「飛驒牛」，忍不住拿出手機拍照留念，還搞笑說：「我真的 很難相信我會高級到讓手機先吃，吃起來非常爽口。」看到師傅現場用鐵板燒料理沙朗牛排，鬼鬼也大聲驚呼。

姚元浩、鬼鬼兩人美食吃不停，接連又吃了草莓大福、味噌關東煮，還有姚元浩思思念念的名古屋鰻魚飯「ひつまぶし花岡」，品嚐鰻魚五吃，他說：「這是我最期待的名古屋鰻魚飯，我認真的講我鰻魚飯吃過滿多的，這真的很好吃。」

除了嚐遍日本中部當地美食外，兩人也去參拜了「求姻緣、求貴人」的名古屋市「三輪神社」，當鬼鬼拿起「蕾絲結緣御守」，姚元浩卻搞笑把「結緣」唸成「絕緣」，讓現場笑翻。

兩人也前往南九州宮崎縣與熊本縣當地旅行，到了宮崎縣「青島神社」求良緣，鬼鬼還搞笑求神要工作人員耐操不生病，姚元浩則選擇了射箭方式許願說：「希望《嗨!營業中》關關難過關關過。」結果不小心射歪，一旁的鬼鬼立刻大笑。

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