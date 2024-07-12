印尼尖叫女王遭精神折磨 混血男星出道10年冒過敏風險首演恐怖片

〔記者許世穎／綜合報導〕描繪家族神秘繼承之謎的恐怖片《血繼》，造成印尼觀眾集體內心陰影，請來「印尼尖叫女王」亞薩明賈塞姆飾演背負家庭重擔的女主角，甚至還親眼目擊血腥畫面、割手心等各種精神折磨，讓她備感焦慮，並自認「很有挑戰性！」

萊恩多馬尼為了拍攝《血繼》勤練方言，更擺脫帥氣形象，每天塗三層黝黑妝容上場。（采昌提供）

亞薩明賈塞姆恐怖片經歷豐厚，看到《血繼》劇本後毫不猶豫點頭接演，並分享：「想演出女導演執導的作品，這可是我的夢想，這個願望存在很久了！當被邀約演出時，這類型對我來說是熟悉的，而且故事很新鮮，所以我立刻就答應了！」對於片中演出她坦言：「精神上確實很疲憊，而這對黛惟來說也是負擔。」

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此外，電影也找來首度挑戰恐怖片演出的「印尼混血人氣男星」布萊恩多馬尼，性格膽小曾多次推掉恐怖片邀約，他認為本片的恐怖之處，遠超過惡魔與鬼魂，強烈的戲劇性與角色性格，讓他最終破例接演。

亞薩明賈塞姆在《血繼》受盡精神折磨。（采昌提供）

由於本次布萊恩多馬尼飾演的是村莊中的「貝塔維人」，他不僅勤練方言，更一甩過去帥氣形象，不畏臉部過敏，每天頂著三層黝黑妝容上場。除了外在改變，他在拍攝時更得時刻繃緊神經，讓他坦言：「非常疲憊！」《血繼》將於7月19日在台上映。

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