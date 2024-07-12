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娛樂 最新消息

劈腿網紅小三！超強系列忍不住「發聲揭現況」

Soya（左起）與超強4年情斷，兩人的感情遭石靜介入。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕人氣YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」原是一對台馬跨國情侶，不過兩人已在5月時結束4年感情，男方在上個月也證實劈腿的「短髮女」就是網紅石靜。事件爆發後，「超強系列」也久久未更新動態，昨（11日）則浮上水面透露近況。

「超強系列」沉寂一個多月，更新限時動態透露近況。（組合照，翻攝自IG）

「超強系列」沉寂一個多月，昨更新IG限時動態透露自己喜歡在咖啡廳工作，照片中的他身穿一件白色上衣，搭配一副耳機，頭上還戴著一頂帽子。另一則限時動態中，超強則曬出佇立在鏡子前的自拍照，以一身運動穿搭入境，看起來是在展現健身成果，並表示：「給自己設個目標，差不多這樣就好。」

事實上，「超強系列」上個月才在YouTube頻道上傳影片，坦言在與Soya交往4年的期間有過約砲，也有出軌等事實，「因為工作上認識了一位讓我心動的人，那也就是大家口中的短髮女。我還是沒有處理好，只能套上腳踏兩條船的罪名。如果說出軌也是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑。」

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