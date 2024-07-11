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娛樂 最新消息

吳慷仁「人肉快遞」伴遊北海道 邵雨薇3字點評《破浪男女》

邵雨薇（右）、陳昊森為韓國雲朵包快閃店站台。（CARLYN提供）

〔記者李紹綾／台中報導〕邵雨薇甫結束日本遊學之旅，今（11日）與陳昊森為韓國雲朵包快閃店站台，談及這3個月來的總花費，她大喊：「不敢算！」因為光是租房子就花了台幣21萬，其次是交通費，男友吳慷仁不忘赴日追愛，兩人甜蜜共遊北海道，她否認被求婚。

邵雨薇（左）、陳昊森為韓國雲朵包快閃店站台。（CARLYN提供）

遊學期間，邵雨薇認真練習日語對話，她感慨說：「隔這麼多年再變回學生，像做了一場夢，3個月很快就過了，小時候念書都沒這次用功，我真的非常用功，到晚上都還在學習，一天可以花十小時讀書。」她假日也不閒著，總是瘋狂地出去玩，彷彿回到以前讀書的時光，也會帶著相機四處走走，「我會在店裡、路上挑戰用日語跟日本人講話，第一次用所學的日語跟日本人對話成功，那刻心中覺得非常驕傲，覺得自己很棒。」

邵雨薇為韓國雲朵包快閃店站台。（CARLYN提供）

工作滿檔的吳慷仁，前陣子「人肉快遞」到日本找邵雨薇，兩人赴北海道觀光，邵雨薇說：「夏天的北海道沒有雪、沒有楓葉。」至於此趟北海道之行，是否有出現鑽戒（指被求婚）？她連急喊：「沒有、沒有！」

吳慷仁在電影《破浪男女》全裸演出，邵雨薇看完後，對於劇情她形容「很走心」，之後解釋說：「以為電影是預告看到的片，但實際上走進內心的東西更多。」被問拍攝裸露戲，是否會和另一半討論，她說：「我們都是喜歡做自己的演員，加起來都快80歲了，尺度不需要詢問對方。」她說未來若有喜歡的劇本，尺度上不是問題。

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