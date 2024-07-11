浩角翔起成軍20年「開撕」 互揭合作初期黑歷史

浩角翔起已成軍20年，左為阿翔、右為浩子。（鬧著玩YT提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕浩角翔起成軍20年，從熱血青年轉變為中年大叔，2人共同經營的網路節目《鬧著玩》，日前特別安排澳門蜜月旅行。被問到彼此最印象深刻的事？阿翔說浩子做過最感動的事是「救了他一命」，讓他至今仍相當感謝。

浩角翔起到澳門度蜜月。（鬧著玩YT提供）

浩子憶起第一次見到阿翔是在《電視笑話冠軍》的攝影棚，當時阿翔正在彩排跳郭富城的舞，導播請阿翔再彩排一次，阿翔小小聲地「嘖」了一聲，浩子說：「當下覺得他這個人好不耐煩。」阿翔對浩子的第一印象則是「他好奇怪。」，他說：「當時我進到攝影棚看到浩子跟他舅舅在表演摔角，然後浩子把他舅舅的牙齒拔掉，我想說這到底什麼莫名其妙的表演？」如今兩個互相看不對盤的男生，在經紀公司的組合下成為團體，互相配合了20年實屬不易。

請繼續往下閱讀...

常被工作人員與粉絲稱為「七世夫妻」的浩角翔起，也聊起這20年來印象深刻的事，阿翔感性說浩子做過最感動的事是「他救了我一命」，有次外景要跳水，不黯水性的阿翔跳進水裡後不停掙扎，自覺快被水淹沒，這時候浩子一把把他從水裡抓起來，阿翔說他真的是救了我一命。

浩角翔起被譽為「七世夫妻」。（鬧著玩YT提供）

浩子則說有一次兩人去尾牙表演，主持人是陽帆，表演前浩子提議要在尾牙上表演「默劇」，阿翔拗不過浩子的堅持，結果兩人表演默劇時，台下也沉默一片，整場冷空氣，浩子說：「陽帆哥趕緊上場解圍，把我們請下台，從此以後我知道尾牙千萬不要演默劇。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法