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娛樂 最新消息

八三夭阿電分手《通靈少女》學姐爆出豐腴新歡 露面親解房裡做什麼

八三夭。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕八三夭鼓手阿電有不少女粉絲支持，過去他曾和《通靈少女》學姐謝翔雅交往，不過兩人已分手一年半，今（11）八三夭出席活動，阿電說他和謝翔雅是和平分手，兩人還會連絡，至於日前被拍到和「新歡」豐腴刺青妹約會，他則親解彼此關係。

八三夭現場演唱。（記者胡舜翔攝）

今天八三夭出席手機活動，獻唱《東區東區》、《想見你想見你想見你》等夯曲，阿電被關注戀情，他說：「我現在單身。」並說已經單身一年半。至於日前被拍到約會的對象，他說兩人就是朋友，還解釋兩人在家裡就是一起打電玩遊戲，看到被媒體拍到，他在意的是把他拍醜了，「我看到報導覺得對不起女生，因為我們兩個都被拍很醜。」

八三夭現場演唱。（記者胡舜翔攝）

因為幫《想見你》寫歌太紅，八三夭陸續收到很多專案寫歌邀約，主唱阿璞透露已完成3首尚未曝光，被問到會不會創作有壓力，靈感夠嗎？他笑說：「一直都不夠啊！」要如何找尋靈感，他開玩笑說多看八卦週刊，趁機糗阿電被拍到約會。

8月17日八三夭將在台中圓滿戶外劇場舉辦「水啦水啦」生日趴，阿電放話會有一橋段讓歌迷朝他潑水，但團員呼籲歌迷不要拿大型水槍朝舞台潑他們，擔心樂器線路多會觸電。

八三夭現場演唱。（記者胡舜翔攝）

至於先前有台灣歌迷抗議，8月31日當天生日趴不是辦在台灣而在中國，團員也無奈解釋：「場地不是操之在我們，要看檔期時間，我們沒法控制時間。」還說只能期盼明年8月31日可以申請到小巨蛋檔期。

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