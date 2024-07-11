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娛樂 電影

比當年陳妍希正！TWICE多賢成韓版「沈佳宜」 皮膚白到發光

TWICE多賢飾演韓版的《那些年，我們一起追的女孩》中的角色「沈佳宜」。（翻攝自Instagram@twicetagram）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國片《那些年，我們一起追的女孩》紅到世界各地，而近期韓國即將翻拍韓版，找來TWICE中周子瑜隊友多賢飾演當年陳妍希所詮釋的角色「沈佳宜」、B1A4前隊長振永飾演當年柯震東詮釋的「柯景騰」，而多賢的劇照再度流出，可見她皮膚白到發光，網嘆比當年陳妍希還正！

多賢的皮膚白到發光。（翻攝自Instagram@twicetagram）

TWICE官方帳號貼出多賢演出《那些年，我們一起追的女孩》劇照，可見多賢穿上高中學生服坐在教室，以白皮膚出名的她，專心的看書，皮膚白到發光，畫面絕美。

網友十分期待韓版的《那些年，我們一起追的女孩》。（翻攝自Instagram@twicetagram）

網友們看見多賢的劇照，紛紛留言表示期待韓版的《那些年，我們一起追的女孩》上映：「多賢皮膚再發光欸！」、「多賢太適合學生了吧！」、「比陳妍希還要正欸……」、「誇張，想追韓版的了！」

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