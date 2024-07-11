《龍捲風暴》突破大銀幕限制！導演親身經歷 看片驚喊「那就是我們」

〔記者許世穎／綜合報導〕曾執導《夢想之地》的韓裔美籍導演鄭李爍，聯手擔任監製的大導演史蒂芬史匹柏一同推出新片《龍捲風暴》，不僅突破大銀幕限制，更為觀眾帶來一場驚險刺激的觀影經驗。鄭李爍從小在美國奧克拉荷馬州州界的阿肯色州西北部長大，也曾歷龍捲風襲擊，他透露當年觀賞《龍捲風》看到開場時還心有戚戚焉。

導演鄭李爍（右）在《龍捲風暴》片場指導男女主角格蘭鮑威爾（左）、黛西埃德加瓊斯。（華納兄弟提供）

導演鄭李爍回憶1996年《龍捲風》上映時還在念高中，「我們全家一起去看那部電影，而且全家都很喜歡。我很清楚記得開場戲，有一家人在晚上逃避龍捲風的襲擊，我記得我轉頭跟我家人說：『嘿！那就是我們呀！』」

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從小經歷過龍捲風襲擊的他直說《龍捲風》上映時對他意義重大，「執導《龍捲風暴》對我來說就像是兜了一大圈又回到原點，規模超級龐大，卻充滿個人色彩的電影。」他也希望能讓觀眾的內心燃起目睹這股大自然巨大力量的驚奇和敬畏感。

導演鄭李爍（左起）、格蘭鮑威爾、黛西埃德加瓊斯、安東尼拉莫斯一同出席《龍捲風暴》倫敦首映會。（華納兄弟提供）

該片日前在英國倫敦舉行世界首映，映後獲觀眾好評，表示電影是「一部超棒的夏季鉅作」、「驚險刺激」、「讓人血脈賁張、腎上腺素狂飆」、「主演的表現十分引人入勝」、「完全滿足觀眾對災難片的期望」，爛番茄開盤也獲75%的新鮮度。

導演鄭李爍最後說：「這部電影是關於科學、希望，以及一群人同心協力解決問題，也是關於敬畏、崇敬、尊重，以及熱愛大自然。」《龍捲風暴》將於7月17日包括IMAX、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X等多版本同步在台上映。

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