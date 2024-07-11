舒華「泳裝深V片」觀看數破900萬！斷層輾壓成人氣王
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團（G）I-DLE於昨（8）日推出新歌MV〈Klaxon〉，其中台灣成員葉舒華在MV中再次突破尺度，直接換上一件中空泳裝，辣曬好身材。事後官方也曬出了每位成員的獨舞影片，沒想到短短不到2天，舒華的獨舞觀看數斷層輾壓其他成員。
舒華此次MV大露好身材，深V泳衣驚呆粉絲。（翻攝自YT）
在官方IG事後推出的獨舞中，舒華身穿中空泳衣相當性感，上衣開岔至肚臍，搭配上她一頭紅髮，雪白嫩膚讓歌迷看了目瞪口呆。而他在最後甚至還送給鏡頭一個飛吻，讓人看得眼睛直冒愛心。
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舒華獨舞Reels破900萬觀看。（翻攝自IG）
而這次（G）I-DLE的每位成員都有上傳獨舞影片，其他成員觀看數約200萬至360萬左右，偏偏舒華的來到910萬，成為全團最高，完全斷層輾壓其他成員，網友們如此高的觀看數後紛紛留言：「斷層500W TOP正確的！」、「900了...」
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