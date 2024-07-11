台劇女神峇里島現身被拍！高宇蓁情牽男友 火辣比基尼流出

高宇蓁和男友到峇里島度假。（鵲兒喜娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「台劇女神」高宇蓁忙完首張EP《我是一個演員》宣傳後，和男友到峇里島度假，她在峇里島穿比基尼解放辣肉，是否有豔遇？她笑說：「我們這次住在觀光客比較少的地方，就算出去逛街，也都沒有什麼人，倒是隨行的那一位（指男友），不知道為什麼還蠻受到注目的。」

高宇蓁和男友到峇里島度假。（鵲兒喜娛樂提供）

高宇蓁平時工作爆棚，身兼CEO、演員、歌手等多重身份，已經兩年沒放假，這次她終於拋下一切，展開7天6夜充電之旅，男友也愛相隨，彷彿實習蜜月一般甜蜜。

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這次他們飛往峇里島、香港，高宇蓁笑說：「想讓自己放鬆，享受很舒服的狀態，所以在住的、吃的方面都沒有太苛刻自己。」由於香港行有品牌招待，因此總花費大約近6位數字。

高宇蓁和男友到峇里島度假。（鵲兒喜娛樂提供）

至於這次旅行的收穫，高宇蓁直呼是「身體很有感」，「以後一定要不定時安排大大小小的旅行，不要再隔那麼久不放假。」也因為挑選了很不錯的飯店，所以她大部分都是在飯店享受，「可以坐在那邊吹吹風，看看海、看看風景。」徹底充飽電。

高宇蓁和男友到峇里島度假。（鵲兒喜娛樂提供）

峇里島行程結束後，他們緊接著進行香港三天兩夜之旅，「（品牌）真是把我們照顧的無微不至，午、晚餐都是在米其林的餐廳用餐。」她打趣：「很適合不愛運動的我 ，另外也讓我學習到如何接待VIP貴賓。」

高宇蓁和男友到峇里島度假。（鵲兒喜娛樂提供）

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