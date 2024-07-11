晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台劇女神峇里島現身被拍！高宇蓁情牽男友 火辣比基尼流出

高宇蓁和男友到峇里島度假。（鵲兒喜娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「台劇女神」高宇蓁忙完首張EP《我是一個演員》宣傳後，和男友到峇里島度假，她在峇里島穿比基尼解放辣肉，是否有豔遇？她笑說：「我們這次住在觀光客比較少的地方，就算出去逛街，也都沒有什麼人，倒是隨行的那一位（指男友），不知道為什麼還蠻受到注目的。」

高宇蓁和男友到峇里島度假。（鵲兒喜娛樂提供）

高宇蓁平時工作爆棚，身兼CEO、演員、歌手等多重身份，已經兩年沒放假，這次她終於拋下一切，展開7天6夜充電之旅，男友也愛相隨，彷彿實習蜜月一般甜蜜。

這次他們飛往峇里島、香港，高宇蓁笑說：「想讓自己放鬆，享受很舒服的狀態，所以在住的、吃的方面都沒有太苛刻自己。」由於香港行有品牌招待，因此總花費大約近6位數字。

高宇蓁和男友到峇里島度假。（鵲兒喜娛樂提供）

至於這次旅行的收穫，高宇蓁直呼是「身體很有感」，「以後一定要不定時安排大大小小的旅行，不要再隔那麼久不放假。」也因為挑選了很不錯的飯店，所以她大部分都是在飯店享受，「可以坐在那邊吹吹風，看看海、看看風景。」徹底充飽電。

高宇蓁和男友到峇里島度假。（鵲兒喜娛樂提供）

峇里島行程結束後，他們緊接著進行香港三天兩夜之旅，「（品牌）真是把我們照顧的無微不至，午、晚餐都是在米其林的餐廳用餐。」她打趣：「很適合不愛運動的我 ，另外也讓我學習到如何接待VIP貴賓。」

高宇蓁和男友到峇里島度假。（鵲兒喜娛樂提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中