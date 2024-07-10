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「國寶級帥哥」松村北斗當爸！狂誇4歲女兒：妳是天才吧

松村北斗（右）在《西園寺小姐不做家事》中飾演爸爸，大讚女兒。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女星松本若菜因日劇《灰姑娘的上流戰爭》獲封「國民大嫂」，如今接到漫改劇《西園寺小姐不做家事》主演邀約，讓出道18年的她欣喜若狂，不料卻因自爆某個生活習慣，被有「國寶級帥哥」稱號的同劇男星松村北斗笑說：「妳好怪！」

松本若菜在《西園寺小姐不做家事》飾演單身女強人，工作萬能，家事萬萬不能。（緯來日本台提供）

在《西園寺小姐不做家事》中，松本若菜飾演工作萬能但家事萬萬不能的單身女強人，擁有獨棟美宅及各種智慧家電，開心過著「零家事」的愜意人生；直到發生某事，讓單親爸爸松村北斗帶著4歲女兒一起住進自己家，展開笑中帶淚的「偽家族」生活。

相較於劇中角色堅持不做家事，松本若菜則透露，私底下的她，對洗澡用的毛巾有著異常堅持，除了要天天換洗，一次還要用掉3條。

《西園寺小姐不做家事》松本若菜自曝洗澡怪癖，洗一次澡要用掉三條毛巾。（緯來日本台提供）

對此松本若菜解釋，因為從小家裡洗澡就沒有用浴巾的習慣，都是用小條的毛巾擦拭身體及頭髮，所以洗一次澡就要用3條，對她來說是稀鬆平常的事。此話一出，立刻被身旁的松村北斗吐槽：「姐妳這樣好奇怪，直接用一條大浴巾不就好了？」當場讓她哭笑不得。

而戲裡跟女兒黏TT、還自製超詳細「女兒照顧守則」的松村北斗，戲外則被松本若菜爆料簡直爸爸上身，徹底變成「女兒奴」。拍戲空檔花時間陪玩只是基本，一逮到機會，松村北斗就用娃娃音猛誇飾演女兒的小童星，「好可愛！」、「好厲害！」、「妳是天才吧！」的讚美聲此起彼落，讓松本若菜忍不住嘟嚷：「他們完全陷入兩人世界，比真正的父女還誇張，感情好到我根本無法接近。」

由松本若菜領銜主演的最新日劇《西園寺小姐不做家事》將從本週六起（7/13），每週六晚間10點於緯來日本台同步播出。

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