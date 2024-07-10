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陳庭妮「重返消防隊」掀《火神》回憶殺 穿制服喊感動

戲劇《火神的眼淚》主演陳庭妮（左二），和駐村小隊模擬穿著消防裝備。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒錄製客家電視《啊喔！最Kiang駐村小隊》，班底們到苗栗獅潭鄉駐村，小隊被賦予任務協助進行消防宣導，還邀來演出戲劇《火神的眼淚》的陳庭妮，一起模擬穿著消防裝備，讓獅潭消防分隊的消防員們精神大振！而後續也請出金曲歌后吉那楊淑喻，藉助她流利的客語與在長輩圈的知名度Hold住全場。

駐村小隊與消防女神陳庭妮前往消防分隊，受到打火兄弟們的列隊歡迎，遠遠就聽到歡呼聲：「學姐好！」讓陳庭妮忍不住說：「那一剎那我真的超感動的！拍完《火神的眼淚》後，真的有『一日消防魂，終身消防魂』的感覺。」而拍攝戲劇時陳庭妮即取得EMT-1初級救護技術員證照，也得到分隊小隊長的專業認可。提到消防宣導，陳庭妮說：「這很重要，我也是拍了戲劇後才知道火這麼的可怕！所以我很常送我朋友『住警器』。」

駐村小隊在陳庭妮的專業陪伴下完成消防初體驗，接下來幾日則前往各村向長輩們示範遇到火災如何處理，以及滅火小知識。因為獅潭鄉的長輩多講客語，還特別找來金曲歌后也是歌唱節目《鬧熱打擂台》的主持人吉那楊淑喻幫忙。長輩們幾乎都有看《鬧熱打擂台》，消防宣傳一開始她就帶長輩們唱客家歌，獲得熱烈回應，她的客語主持也讓長輩們活潑不少，也讓温貞菱有感而發：「跟當地人說在地的語言真的是很重要，會讓人覺得你是真心地在跟他們對話。」

對於駐村小隊的表現，分隊小隊長讚譽有加：「我覺得有駐村小隊的參與真的豐富太多了，而且很有變化。我有口誤的部分，他們也都可以補上，這一點我覺得非常厲害！」藉由駐村小隊的推廣，希望能讓鄉裡的長輩們更有防火意識。

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